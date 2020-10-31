- Против кого сложнее действовать персонально - Месси или Роналду? Скажу - Месси, потому что против него я играл несколько раз, в отличие от Криштиану. С Лео помогало то, что по плану его встречали вдвоем или даже втроем. То есть если я действовал по мячу и выбрасывался, то крайний хав или опорный должны были включаться в единоборство вместе со мной, чтобы Месси оказывался один против двоих или троих. В таких ситуациях мы справлялись, но когда Лео уходил в глубину за мячами и сам разгонял атаки, против его дриблинга, ловкости и скорости практически не существовало приемов.
- Что касается Роналду, то по нему в "Локо" больше играл Игнатьев. Я с Криштиану встретился в двух эпизодах: когда он пытался прокинуть между ног, но я успел среагировать и выбил в аут. И во время контратаки: я хотел его оттолкнуть, но зацепился за его ногу, споткнулся и упал. А он побежал дальше, - цитирует слова Идову Sport24.
Экс-защитник "Локомотива" и защитник "Химок" и сборной Нигерии Брайан Идову сыграл против Криштиану Роналду в составе "железнодорожников", когда "Локо" встретился с "Ювентусом" на групповом этапе Лиги чемпионов сезона 2019/2020. Оба матча завершились победами туринского клуба со счетом 2:1. Криштиану Роналду не забил сам, но его коварный удар привел к голевой ошибке голкипера "Локомотива" Маринато Гильерме.
Против Лионеля Месси Идову довелось сыграть в составе сборной Нигерии, которая была соперником сборной Аргентины по группе на Чемпионате мира 2018 года в России. Матч Нигерия - Аргентина завершился победой южноамериканцев со счетом 2:1, один из аргентинских голов забил Месси, открывший счет в матче. Ответный мяч нигерийцев забил с пенальти вингер Виктор Мозес, в октябре 2020 года перешедший в "Спартак". Сборная Нигерии набрала в группе с Аргентиной, Хорватией и Исландией 3 очка и не смогла выйти в 1/8 финала.
Идову: против Месси сложнее играть персонально, чем против Роналду
Защитник "Химок" и сборной Нигерии Брайан Идову сравнил сложность противодействия на поле Лионелю Месси и Криштиану Роналду.
Фото: Getty Images
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