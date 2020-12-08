Мусаев: Сафонов получил травму на предыгровой тренировке

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев объяснил отсутствие в заявке на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Челси" (1:1) вратаря Матвея Сафонова.
Фото: ФК "Краснодар"
"Сафонов на предыгровой тренировке вчера получил травму. Поле было плохого качества. Нога поехала. У него проблемы с тонкой мышцей", — сказал Мусаев в эфире канала "Матч ТВ" после игры с "Челси".

Напомним, что счет во встрече "быков" с "синими" открыл хавбек российской команды Реми Кабелла. Паритет восстановил Жоржиньо, реализовавший пенальти.

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Теги: Мусаев Краснодар Сафонов Челси
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