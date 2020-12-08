Мусаев: Сафонов получил травму на предыгровой тренировке

Главный тренер "Краснодара" Мурад Мусаев объяснил отсутствие в заявке на матч 6-го тура группового этапа Лиги чемпионов с "Челси" (1:1) вратаря Матвея Сафонова.

Фото: ФК "Краснодар"

"Сафонов на предыгровой тренировке вчера получил травму. Поле было плохого качества. Нога поехала. У него проблемы с тонкой мышцей", — сказал Мусаев в эфире канала "Матч ТВ" после игры с "Челси".



Напомним, что счет во встрече "быков" с "синими" открыл хавбек российской команды Реми Кабелла. Паритет восстановил Жоржиньо, реализовавший пенальти.