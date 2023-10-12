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Чемпионат Европы

ЧЕ2024
Латвия
2 - 0 2 0
АрменияЗавершен
Испания
0 - 0 0 0
Шотландия1 тайм
Беларусь
21:45
РумынияНе начат
Фарерские острова
0 - 1 0 1
Польша1 тайм
Албания
1 - 0 1 0
Чехия1 тайм
Хорватия
0 - 0 0 0
Турция1 тайм
Андорра
0 - 0 0 0
Косово1 тайм
Кипр
0 - 0 0 0
Норвегия1 тайм

Товарищеские матчи. Сборные

Россия
1 - 0 1 0
КамерунЗавершен
Грузия
8 - 0 8 0
ТаиландЗавершен
Швеция
3 - 1 3 1
МолдоваЗавершен

Исландия - Люксембург. 13 октября 2023 21:45

Чемпионат Европы

7 тур

          	 
    
            
        
        

		

        
Сборная Исландии Сборная Люксембурга Чемпионат Европы

     
        
        





        

            
                
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