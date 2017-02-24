"Крылья Советов" завтра вылетают из Турции в Москву

После заключительного контрольного матча в межсезонье, "Крылья Советов" сегодня провели восстановительную тренировку.Перед занятием команда сделала общекомандное фото для отеля, в котором "Крылья Советов" этой зимой провели два сбора. Игроки с хорошим настроением занимались около часа. Сборы подходят к концу. Завтра утром пройдет еще одно занятие, после чего команда днем отправится в Москву. Дальнейшая подготовка к матчу с "Локомотивом" пройдет уже в России.