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"Оренбург" на следующей неделе заявит Станислава Драгуна

"Оренбург" планирует на следующей неделе заявить для участия в чемпионате России белорусского полузащитника Станислава Драгуна, сообщает ТАСС.

Ранее стало известно, что 28-летний футболист и московское "Динамо", за которое он выступал с января 2016 года, расторгли контракт.
Теги: Оренбург Драгун
Сегодня, 23:04
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