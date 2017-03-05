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Евгений Бушманов: делать "Спартак" чемпионом пока еще нельзя

Бывший защитник "Спартака" Евгений Бушманов прокомментировал ничью красно-белых в матче против "Краснодара" (2:2) в восемнадцатом туре РФПЛ.

"Мне очень понравился матч. Много моментов, напряженная игра, борьба, высокий темп. Мы увидели хороший футбол. Что касается результата, в целом, он закономерный. Выводы делать рано. Понятно, что красно-белые хотели победить, но случилась ничья. Знаете, впереди еще много матчей. Делать "Спартак" чемпионом пока еще нельзя", - цитирует Бушманова "Спорт-Экспресс".
Теги: Бушманов Спартак Краснодар
Сегодня, 20:38
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