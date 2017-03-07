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Лоренсо Мельгарехо тренируется по индивидуальной программе

После матча 18-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (2:2) главный тренер "Спартака" Массимо Каррера предоставил команде выходной. Во вторник команда вернулась к работе.

По индивидуальной программе занимался Лоренсо Мельгарехо, получивший повреждение в Краснодаре. После матча парагвайцу были наложены швы на рану надбровья. По словам медицинского штаба красно-белых, Мельгарехо уже чувствует себя хорошо и в среду планирует приступить к занятиям без ограничений.

Капитан "Спартака" Денис Глушаков продолжает курс лечения. На завтра у спартаковцев намечены две тренировки. Во время утренней футболисты разделятся на две группы: сначала на поле выйдут защитники, а затем – полузащитники и нападающие. А вечером состоится общекомандное занятие.

ФК "Спартак"
Теги: Мельгарехо Спартак
Сегодня, 22:26
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