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Жители Хорошевского района планируют организовать митинг против ЦСКА
В социальной сети появился пост от жителя Хорошевского района Москвы с призывом организовать митинг против расширения территории ЦСКА. Клуб претендует на территорию парка "Березовая роща".
"Недавно выяснилось, что на этот участок положил глаз клуб ЦСКА. И Евгений Гинер хочет его забрать. Ему, видите ли, не хватает тренировочных полей. На самом высоком уровне городской власти он пытается продавить этот вопрос. Как уж ему этот участок выдадут — в аренду ли, продадут ли — не так важно. Важно, что, если он его получит, мы навсегда потеряем часть парка. И получится — годами боролись жители за уход оттуда военных, управа выиграла суд у минобороны, а результат всего этого — чистенький и тепленький участочек получит Гинер. Ему мало этого монстра, которого воткнули здесь на месте маленького стадиона, испортив жизнь Сокола, Хорошевки, тысяч людей. Ему хочется еще земли.
Будет ли Гинер делать там тренировочные поля? Сомневаюсь. Какая с них прибыль? Ведь неспроста у участка код разрешенного использования допускает застройку. Да даже если и поля — деревья пойдут под топор. Не будет там птиц, белочек, ничего не будет. А ведь это наш парк. Он и так маленький. Вот против этого и будет митинг в парке 18 марта в 12:00.
Сейчас такая ситуация — городские власти еще не дали добро на передачу участка. Районные власти против. Но участком распоряжается департамент имущества г. Москвы", — написал представитель инициативной группы.
"Газета.ру"
"Недавно выяснилось, что на этот участок положил глаз клуб ЦСКА. И Евгений Гинер хочет его забрать. Ему, видите ли, не хватает тренировочных полей. На самом высоком уровне городской власти он пытается продавить этот вопрос. Как уж ему этот участок выдадут — в аренду ли, продадут ли — не так важно. Важно, что, если он его получит, мы навсегда потеряем часть парка. И получится — годами боролись жители за уход оттуда военных, управа выиграла суд у минобороны, а результат всего этого — чистенький и тепленький участочек получит Гинер. Ему мало этого монстра, которого воткнули здесь на месте маленького стадиона, испортив жизнь Сокола, Хорошевки, тысяч людей. Ему хочется еще земли.
Будет ли Гинер делать там тренировочные поля? Сомневаюсь. Какая с них прибыль? Ведь неспроста у участка код разрешенного использования допускает застройку. Да даже если и поля — деревья пойдут под топор. Не будет там птиц, белочек, ничего не будет. А ведь это наш парк. Он и так маленький. Вот против этого и будет митинг в парке 18 марта в 12:00.
Сейчас такая ситуация — городские власти еще не дали добро на передачу участка. Районные власти против. Но участком распоряжается департамент имущества г. Москвы", — написал представитель инициативной группы.
"Газета.ру"
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