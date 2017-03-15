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Жители Хорошевского района планируют организовать митинг против ЦСКА

В социальной сети появился пост от жителя Хорошевского района Москвы с призывом организовать митинг против расширения территории ЦСКА. Клуб претендует на территорию парка "Березовая роща".

"Недавно выяснилось, что на этот участок положил глаз клуб ЦСКА. И Евгений Гинер хочет его забрать. Ему, видите ли, не хватает тренировочных полей. На самом высоком уровне городской власти он пытается продавить этот вопрос. Как уж ему этот участок выдадут — в аренду ли, продадут ли — не так важно. Важно, что, если он его получит, мы навсегда потеряем часть парка. И получится — годами боролись жители за уход оттуда военных, управа выиграла суд у минобороны, а результат всего этого — чистенький и тепленький участочек получит Гинер. Ему мало этого монстра, которого воткнули здесь на месте маленького стадиона, испортив жизнь Сокола, Хорошевки, тысяч людей. Ему хочется еще земли.

Будет ли Гинер делать там тренировочные поля? Сомневаюсь. Какая с них прибыль? Ведь неспроста у участка код разрешенного использования допускает застройку. Да даже если и поля — деревья пойдут под топор. Не будет там птиц, белочек, ничего не будет. А ведь это наш парк. Он и так маленький. Вот против этого и будет митинг в парке 18 марта в 12:00.

Сейчас такая ситуация — городские власти еще не дали добро на передачу участка. Районные власти против. Но участком распоряжается департамент имущества г. Москвы", — написал представитель инициативной группы.

"Газета.ру"
Теги: ЦСКА
Сегодня, 21:02
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21
(6)
№21 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:15) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: SPV
Цитата: sanyapytilin
Тигиева и Джано с Самедовым, троих раскидал....
А потом Джикия дернулся, но он и ему навалял...

Выпивал сегодня? blush

Странно, почему ты этот вопрос капле не задал, который Дзагоева в ряды своих бойцов причислил.

Цитата: капля никотина
Цитата: sanyapytilin
Тигиева и Джано с Самедовым, троих раскидал....
А потом Джикия дернулся, но он и ему навалял...

Зверюга какая... Витька наверное. Один он в вашей армии такой остался - вся надежда на него.

Цитата: cska1971
Когда в кулак сжаты, там не поймёшь..

В принципе кулак как раз на очереди.... Если до "собаки" не дошло. Будет дальше дергать...

Промесодрочерство прошло?
Теперь Карейрадрочерство?
Пасту чаще в рестиках стал заказывать или по привычке шаурму?

Цитата: SPV
Цитата: sanyapytilin
Тигиева и Джано с Самедовым, троих раскидал....
А потом Джикия дернулся, но он и ему навалял...

Выпивал сегодня? blush

А так, да)))) что уж скрывать)
Регистрация: 6.01.2006
№20 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 22:08) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: sanyapytilin
Тигиева и Джано с Самедовым, троих раскидал....
А потом Джикия дернулся, но он и ему навалял...

Выпивал сегодня? blush
Регистрация: 2.02.2012
№19 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:08) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: sanyapytilin
Тигиева и Джано с Самедовым, троих раскидал....
А потом Джикия дернулся, но он и ему навалял...

Зверюга какая... Витька наверное. Один он в вашей армии такой остался - вся надежда на него.

Цитата: cska1971
Когда в кулак сжаты, там не поймёшь..

В принципе кулак как раз на очереди.... Если до "собаки" не дошло. Будет дальше дергать...
Регистрация: 3.03.2007
№18 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 22:04) #
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: капля никотина
Пальцы лишние выросли?


Когда в кулак сжаты, там не поймёшь...
Регистрация: 26.01.2007
№17 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:03) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: капля никотина
Цитата: cska1971
"Зоопарк" не дремлет...
Интересно, а как на жизнь жителей Хорошевки и Сокола повлияли "расчёска" и другие многоэтажные монстры, выстроенные на границе парка? И огромный торговый центр чуть дальше...

Пальцы лишние выросли?

Цитата: sanyapytilin
По матч тв прикольное видео, как армеец отхреначил спартача-хача)

Не Дзагоева?

Тигиева и Джано с Самедовым, троих раскидал....
А потом Джикия дернулся, но он и ему навалял...
Регистрация: 6.01.2006
№16 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 22:00) #
  • 0
  •  (2)

Цитата: cska1971
"Зоопарк" не дремлет...
Интересно, а как на жизнь жителей Хорошевки и Сокола повлияли "расчёска" и другие многоэтажные монстры, выстроенные на границе парка? И огромный торговый центр чуть дальше...

Пальцы лишние выросли?

Цитата: sanyapytilin
По матч тв прикольное видео, как армеец отхреначил спартача-хача)

Не Дзагоева?
Регистрация: 3.03.2007
№15 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 21:57) #
  • -6
  •  (6)
online
Болеет за:
ЦСКА
По матч тв прикольное видео, как армеец отхреначил спартача-хача)
Регистрация: 6.01.2006
№14 Написал: cska1971 Москва (Сегодня, 21:56) #
  • +1
  •  (5)
online

"Зоопарк" не дремлет...
Интересно, а как на жизнь жителей Хорошевки и Сокола повлияли "расчёска" и другие многоэтажные монстры, выстроенные на границе парка? И огромный торговый центр чуть дальше...
Регистрация: 26.01.2007
№13 Написал: Стратег РОССИЯ Химки (Сегодня, 21:50) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: Хитрый Лис
Я чего-то недопонял...Гинер колючей проволокой обведет этот участок парка и не будет туда никого пускать?

Что тут непонятного? Жители хотят гулять по парку с деревьями, птичками и бабочками, а не между тренировочных полей, огороженных сеткой. Интересно, мэр Собянин не за коней болеет?
Регистрация: 29.10.2010
№12 Написал: avs1967 tula (Сегодня, 21:47) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Это происки Федуна!
Регистрация: 1.03.2013
№11 Написал: Sidhe (Сегодня, 21:45) #
  • -2
  •  (2)
online

Азохенвей и негры наши быстры
Пока евреи ампутацией больны
Теперь в армейке все баскетболисты
А на песчанке - так - Гиенера сыны

Пончик, давно не радовал новостями о сопредельных видах спорта! Что так? Каток заржавел? laughing Ты посчитай, сколько хороших клубов у ЦКГ! Или та занят - на 9-и-ричную с десятичной системы переходишь? Пончо. считай на пальцах шансы ваши


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
№10 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:43) #
  • +2
  •  (2)

Цитата: Хитрый Лис
Я чего-то недопонял...Гинер колючей проволокой обведет этот участок парка и не будет туда никого пускать?

А как ты попадешь на обнесенные забором тренировочные поля??? Или они будут открытые и вместе с Березуцким по полю будут бегать дети и собаки, прокусывая мяч???
Регистрация: 3.03.2007
№9 Написал: Хитрый Лис Петроград (Сегодня, 21:41) #
  • -6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Зенит»
Недавно выяснилось, что на этот участок положил глаз клуб ЦСКА. И Евгений Гинер хочет его забрать. Ему, видите ли, не хватает тренировочных полей. На самом высоком уровне городской власти он пытается продавить этот вопрос. Как уж ему этот участок выдадут — в аренду ли, продадут ли — не так важно. Важно, что, если он его получит, мы навсегда потеряем часть парка. И получится — годами боролись жители за уход оттуда военных, управа выиграла суд у минобороны, а результат всего этого — чистенький и тепленький участочек получит Гинер.

Я чего-то недопонял...Гинер колючей проволокой обведет этот участок парка и не будет туда никого пускать?
Регистрация: 19.03.2010
№8 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 21:36) #
  • +2
  •  (8)

Банду Гинера с Песчаной геть???
Регистрация: 3.03.2007
№7 Написал: ДЯДЬКА (Сегодня, 21:29) #
  • -2
  •  (8)

Клуб претендует на территорию парка "Березовая роща".

Она и так принадлежит ЦСКА, очередной говновброс наших СМИ
Регистрация: 15.05.2015
№6 Написал: Ziggy Йошкар-Ола (Сегодня, 21:29) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Будет ли Гинер делать там тренировочные поля?


В центре города? Всенепременнейше будет! Это гораздо эффективнее застройки под деловую деятельность.


--------------------
Со Спартаком с 93-го.
Регистрация: 6.11.2008
№5 Написал: Плакса Миртл Кировск (Сегодня, 21:28) #
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Свободу Юрию Деточкину!!!!!! stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 5.04.2015
№4 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 21:27) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Всегда будут недовольные и баламуты общества. Не стоит принимать во внимание подобные выпады


--------------------
я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
№3 Написал: Sergey Nasirov_2 (Сегодня, 21:25) #
  • -1
  •  (9)

Беспредел со стороны ЦСКА&#128514;
Регистрация: 27.07.2016
№2 Написал: Хидя (Сегодня, 21:16) #
  • 0
  •  (2)
online

может Леннорыч в этом парке палец потерял...
Регистрация: 13.03.2017
№1 Написал: Sidhe (Сегодня, 21:04) #
  • 0
  •  (6)
online

Пора просьбу клубов пейсать, что виноват-таки Спартак wink


--------------------
Встречают по одежке, провожают по уму. Бомжа дважды избили.
Регистрация: 28.02.2016
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