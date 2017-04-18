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Федору Кудряшову вправят нос в Швеции, со "Спартаком" он может не сыграть

Пресс-атташе "Ростова" Иван Бодылевский сообщил, что защитник Фёдор Кудряшов может не сыграть в матче 24-го тура чемпионата России со "Спартаком".

"В ближайшие дни Кудряшову вправят нос в Швеции, тогда и станет ясно, примет он участие в матче со "Спартаком" или нет. Пока его участие в субботней игре под вопросом", - цитирует Бодылевского "Чемпионат.сом".
Теги: Кудряшов Ростов
Сегодня, 22:33
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№1 Написал: Ksandos 2 Санкт-Петербург (Сегодня, 22:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
Кудряшову желаю скорейшего выздоровления. Непонятно мне только - у нас в стране врачей вообще не осталось, что даже вправление носа(!) в Швецию (!) едут делать?
Регистрация: 19.03.2017
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