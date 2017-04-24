Войти Зарегистрироваться

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Лучший игрок 24 тура
Показать все опросы

Новости партнеров

Сергей Хусаинов: судья что-то вспомнил и решил удалить Глушакова в преддверии решающих матчей

Советский и российский футбольный арбитр Сергей Хусаинов прокомментировал удаление полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова в матче с "Ростовом" (0:3).

"Было жесткое единоборство. Желтая карточка, а потом принимается решение дать красную. У меня четкое мнение, что Вилков (судья матча - прим.) что-то вспомнил и решил удалить игрока в преддверии решающих матчей. Это решение чисто индивидуальное. Глушакову грозит как минимум одноматчевая дисквалификация", - цитирует Хусаинова "Спорт FM".
Теги: Хусаинов Глушаков Спартак
Сегодня, 22:04
Напечатать
9
(6)
№9 Написал: sanyapytilin (Сегодня, 22:46) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Такой он однообразный, метет в одну сторону, можно не читать...
Регистрация: 6.01.2006
№8 Написал: avnik море (Сегодня, 22:24) #
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: leopold366
Благодаря вот таким хусаиновым, лебедевым, рейнгольдам и безответственным журналистам футбол переместился с футбольного поля на желтые страницы. КАЖДЫЙ тур заканчивается поливанием помоями неудачно подвернувшихся команд, игроков,судей и ГАЗпрома. А то, что они сеют вражду между людьми, эти особи даже не думают.


Вражду сеют люди, которые тащат где только можно. ))) Поэтому любуйтесь своим гнилым стадионом с мертвым газоном и не забудьте купить зонтик. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№7 Написал: урсукляк (Сегодня, 22:24) #
  • +2
  •  (12)
online

Цитата: Skyline
хусаинов дебил?

Ты сомневался
В истории футбола такого не было, что бы беспредельщика выгнали с судейского корпуса, но он продолжал в нашей стране ставить по три пенальти за игру, в добавленное время, пока свиньи не забьют победный мяч
Подлее подонкаа ещё не видел мир - а тут его цитируют
Подумай, почему подонок тут имеет право голоса
Регистрация: 23.04.2017
№6 Написал: leopold366 г. Петрозаводск (Сегодня, 22:20) #
  • -3
  •  (11)

Благодаря вот таким хусаиновым, лебедевым, рейнгольдам и безответственным журналистам футбол переместился с футбольного поля на желтые страницы. КАЖДЫЙ тур заканчивается поливанием помоями неудачно подвернувшихся команд, игроков,судей и ГАЗпрома. А то, что они сеют вражду между людьми, эти особи даже не думают.
Регистрация: 21.04.2009
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 22:19) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: robinzen
Хусаинов совсем охр...ел. Говорит, что когда Бикфалви врезался шипами в голеностоп Смольникова - это "никакого нарушения" не было. Хорошенький же, видно, был судьишка! И совсем забыл, что судья в матче зенит-Урал удалил 3 игроков Урала, с которыми мясным играть в следующем туре. Но как же! А вот здесь - никакого заговора! Тьфу, бл...ть, свиной дух на программе у Канделяки зае...ал просто... Зовут в студию двух свиней анализировать, ха-ха-ха. Что они там могут наанализировать, и в чью "пользу"? Смешно просто. Отстой.


Я рыдаю с вашей хитрожопой логики.
А по поводу нарушения - смотреть здесь. )))
http://funkyimg.com/i/2sem7.j
pg


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
№4 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 22:17) #
  • +2
  •  (14)
Болеет за:
«Зенит»
хусаинов дебил? он видел ногу нобоа после этого эпизода?


--------------------
Румына в Отставку
Регистрация: 23.05.2007
№3 Написал: robinzen Санкт_петербург (Сегодня, 22:14) #
  • -2
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
Вилков (судья матча - прим.) что-то вспомнил и решил удалить игрока в преддверии решающих матчей

Хусаинов совсем охр...ел. Говорит, что когда Бикфалви врезался шипами в голеностоп Смольникова - это "никакого нарушения" не было. Хорошенький же, видно, был судьишка! И совсем забыл, что судья в матче зенит-Урал удалил 3 игроков Урала, с которыми мясным играть в следующем туре. Но как же! А вот здесь - никакого заговора! Тьфу, бл...ть, свиной дух на программе у Канделяки зае...ал просто... Зовут в студию двух свиней анализировать, ха-ха-ха. Что они там могут наанализировать, и в чью "пользу"? Смешно просто. Отстой.
Регистрация: 24.09.2013
№2 Написал: Противовес Владивосток (Сегодня, 22:09) #
  • 0
  •  (16)

Я что-то не врубаюсь - ФЕДУН уже что ли перекупил детище газпромовского всесильного ??? Вы посмотрите КТО работает на МАТЧЕ - сплошь спартаковские глоры и болелы. Интересно, господин Миллер (босс Газпрома и "отец" Газпром-медиа" ) знает кого (отмороженного спартаковского Хусаинова) руководство МАТЧ ТВ приглашает на программу, в ходе которой оскорбляют и унижают "Зенит", провоцирует болельщиков спартаковских и уральских, настраивая их против руководителей клубов, РФС (МУТКО) и игроков команд, с которыми "Спартаку" предстоит играть, открыто утверждая, что существует заговор против федуновских халявщиков, которым на протяжении всего чемпионата арбитры, не стесняясь, помогали брать три очка в матчах, которые, как минимум, они не должны были выигрывать. Господин МУТКО и МИЛЛЕР - руководство радио Зенит уволили за клевету, а за провокации и разжигание вражды между болельщиками и клубами, руководство канала, созданного и кормящегося за счет Газпрома, даже не пожурите ? И Карпин и Хусаинов на канале, принадлежащему питерскому, уже не стесняясь, обвиняют арбитров и руководство РФС в заговоре против "Спартака", а Зенит и ЦСКА в использовании административного ресурса при добывании результата, но при этом умалчивают сколько подарили Спартаку левых побед эти же РФСовские решалы и арбитры. - ЦИРК.
Регистрация: 25.02.2017
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 22:07) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Да просто Вилков обалдел от того, как в одном эпизоде Глушак вырубил сразу двоих. )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.