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Сотни болельщиков "Спартака" собираются у стадиона и празднуют чемпионство

Болельщики московского "Спартака" собираются у стадиона "красно-белых", где празднуют победу клуба в чемпионате России, сообщает "Р-Спорт".

Перед стадионом собрались более сотни болельщиков, которые продолжают прибывать к арене. Вместе с фанатами победу отпраздновал капитан "Спартака" Денис Глушаков, который даже залез на крышу одной из припаркованных рядом с ареной машин.

Сотни болельщиков "Спартака" собираются у стадиона и празднуют чемпионство
Теги: Спартак
Сегодня, 23:06
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20
(1)
№20 Написал: SVN (Сегодня, 23:22) #
  • +1
  •  (1)
online

Спартак чемпион!!!!!!!!!мы ждали,верили 16 долгожданных лет!!!!!!!!!!УРАААААААААААААА
ААААААААААААААА!!!
Регистрация: 22.10.2016
№19 Написал: vlees...... (Сегодня, 23:22) #
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
надеюсь ОМОН разгонит это стадо дубинками

Какой же ты позорник:))))Твоя подружка блессинг наверно уже утонула в слезах laughing
Регистрация: 27.04.2017
№18 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 23:18) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: MAXim22
Цитата: vitaliy1977
Эх, жаль далеко!!! Хочу сейчас туда!!!!!!!

сорвал с языка!!!! МУЖИКИ КАЛИНИНГРАД С ВАМИ!!!!!!!!!!!!!!!

Мы тоже ОБЯЗАТЕЛЬНО отпразнуем, брат!!!! По любому!!!!!
Наш конский друг прислал поздравления.
Я попросил от них подарок: ни при каких не пустить бомжей в Л.Ч.
Обещал, что сделают!!!
Регистрация: 13.03.2012
№17 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 23:18) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
надеюсь ОМОН разгонит это стадо дубинками

нюх-нюх,а почему ты надеешься?потому что ты чмо по жизни и тебе плохо,когда другим хорошо?или есть еще другие причины помимо этой?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010
№16 Написал: SHIGA Msk (Сегодня, 23:17) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Завидую белой завистью ! Хоть на такси обратно))

Мы чемпионы! Завтра будет праздник так праздник!

Мы дождались !! Спустя 15 лет Спартак ЧЕМПИОН!

Люблю тебя Спартак!


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МЫ ЧЕМПИОНЫ!!*****
Регистрация: 22.05.2015
№15 Написал: fd65 (Сегодня, 23:16) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
надеюсь ОМОН разгонит это стадо дубинками

Стадо сегодня на Крестовском 3 часа на арену не могло попасть....
Регистрация: 3.12.2016
№14 Написал: METRo Химки (Сегодня, 23:15) #
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Химки»
За Глушакова тревожно что-то!
Регистрация: 9.09.2013
№13 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 23:15) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жаль я из подмосковья и мне до стадиона часа 3-4 :( Уже бы пошел туда чтобы зарядится этой энергетикой ЧЕМПИОНСТВА !!!


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013
№12 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 23:15) #
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
У нас за окном САЛЮТ!!!!! Даже не сомневаюсь по какому поводу!!!!!
Регистрация: 13.03.2012
№11 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 23:14) #
  • +3
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ничего мужики, еще можно попраздновать, впереди еще три тура
Регистрация: 20.03.2014
№10 Написал: utekay Россия (Сегодня, 23:13) #
  • -13
  •  (15)
online
Болеет за:
«Зенит»
надеюсь ОМОН разгонит это стадо дубинками


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014
№9 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 23:12) #
  • +6
  •  (6)
online

Никто был не готов, но все еще будет - и весь центр Москвы и других городов в ликующих кб-братьях. И салюты, и проходы, и провоз кубка по Москве.

И новые трофеи - это главное. И неизбежное.
Регистрация: 3.03.2007
№8 Написал: Marlboro Москва (Сегодня, 23:11) #
  • +7
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Жаль ,что я уже пьяный и на даче,тоже поехал бы туда.
Регистрация: 26.08.2010
№7 Написал: Quincy (Сегодня, 23:11) #
  • +6
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Москва,а так же многие города страны, сегодня окрасятся в КБ цвета,спать сегодня не будут нигде,да и не только сегодня stuck_out_tongue
Регистрация: 2.09.2016
№6 Написал: MAXim22 Калининград (Сегодня, 23:10) #
  • +8
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: vitaliy1977
Эх, жаль далеко!!! Хочу сейчас туда!!!!!!!

сорвал с языка!!!! МУЖИКИ КАЛИНИНГРАД С ВАМИ!!!!!!!!!!!!!!!
Регистрация: 30.07.2014
№5 Написал: venyalyaynen (Сегодня, 23:10) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ребята, я с вами, хоть и за тысячу км от вас.


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SAVE OUR FOOTBALL
Регистрация: 14.08.2008
№4 Написал: nedva Russia (Сегодня, 23:10) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как бы я хотел быть там....
Регистрация: 23.11.2009
№3 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 23:09) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Эх, жаль далеко!!! Хочу сейчас туда!!!!!!!
Регистрация: 13.03.2012
№2 Написал: vlees...... (Сегодня, 23:08) #
  • +6
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Блин все-таки никто не ждал такого подарка,никто не был готов,жаль живу не в Москве(
Регистрация: 27.04.2017
№1 Написал: Земляк Зёмы КБ-Гостевая (Сегодня, 23:08) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
stuck_out_tongue_winking_eye
Регистрация: 16.07.2011
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