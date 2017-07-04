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Роберт Евдокимов: результат сборной России на Кубке конфедераций - наш уровень

Бывший тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов заявил, что неудача сборной России на Кубке конфедераций — 2017 должна дать тренерскому штабу пищу для размышлений.

"Любой тренер выбирает игроков под себя, под свою модель игры. На мой взгляд, у нас есть футболисты, которые могли усилить состав национальной команды. Но тренер сделал свой выбор, и это право Станислава Черчесова. Результат в итоге мы получили не то чтобы плачевный, но не самый хороший.

С другой стороны, это все-таки часть подготовки к чемпионату мира — 2018, и, возможно, Кубок конфедераций поможет сделать определенные выводы. Эта неудача должна дать тренерскому штабу пищу для размышлений. При этом видно, что ребята были максимально заряжены на результат. Не было такого, что кто-то играл спустя рукава или не выкладывался на поле. Да и по интервью футболистов после матчей заметно, что они действительно сильно переживают за результат. Просто, наверное, на данный момент это наш уровень", — цитирует Евдокимова газета "Известия".
Теги: Евдокимов Сборная России
Сегодня, 22:35
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