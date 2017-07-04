Свернуть все/Развернуть все
Зенит
Санкт-Петербург
Спартак
Москва
ЦСКА
Москва
Локомотив
Москва
Краснодар
Краснодар
Рубин
Казань
Ростов
Ростов-на-Дону
Терек
Грозный
Амкар
Пермь
Урал
Екатеринбург
Уфа
Уфа
Крылья Советов
Самара
Анжи
Махачкала
Оренбург
Оренбург
Арсенал
Тула
Томь
Томск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
22:45
Мирча Луческу: условия в прошлом сезоне были не равными, Мутко тоже был на стороне "Спартака" (13)
Мирча Луческу: условия в прошлом сезоне были не равными, Мутко тоже был на стороне "Спартака" (13)
22:15
Зоран Тошич: да, я покинул ЦСКА (9)
Зоран Тошич: да, я покинул ЦСКА (9)
19:16
Василий Уткин: Денисов не сыграет за сборную Черчесова, даже если кроме него не останется в стране футболистов (6)
Василий Уткин: Денисов не сыграет за сборную Черчесова, даже если кроме него не останется в стране футболистов (6)
16:09
Ринат Билялетдинов: если Бердыев соберет желаемый состав, то "Рубин" будет бороться за зону еврокубков (3)
Ринат Билялетдинов: если Бердыев соберет желаемый состав, то "Рубин" будет бороться за зону еврокубков (3)
Роберт Евдокимов: результат сборной России на Кубке конфедераций - наш уровень
Бывший тренер "Оренбурга" Роберт Евдокимов заявил, что неудача сборной России на Кубке конфедераций — 2017 должна дать тренерскому штабу пищу для размышлений.
"Любой тренер выбирает игроков под себя, под свою модель игры. На мой взгляд, у нас есть футболисты, которые могли усилить состав национальной команды. Но тренер сделал свой выбор, и это право Станислава Черчесова. Результат в итоге мы получили не то чтобы плачевный, но не самый хороший.
С другой стороны, это все-таки часть подготовки к чемпионату мира — 2018, и, возможно, Кубок конфедераций поможет сделать определенные выводы. Эта неудача должна дать тренерскому штабу пищу для размышлений. При этом видно, что ребята были максимально заряжены на результат. Не было такого, что кто-то играл спустя рукава или не выкладывался на поле. Да и по интервью футболистов после матчей заметно, что они действительно сильно переживают за результат. Просто, наверное, на данный момент это наш уровень", — цитирует Евдокимова газета "Известия".
"Любой тренер выбирает игроков под себя, под свою модель игры. На мой взгляд, у нас есть футболисты, которые могли усилить состав национальной команды. Но тренер сделал свой выбор, и это право Станислава Черчесова. Результат в итоге мы получили не то чтобы плачевный, но не самый хороший.
С другой стороны, это все-таки часть подготовки к чемпионату мира — 2018, и, возможно, Кубок конфедераций поможет сделать определенные выводы. Эта неудача должна дать тренерскому штабу пищу для размышлений. При этом видно, что ребята были максимально заряжены на результат. Не было такого, что кто-то играл спустя рукава или не выкладывался на поле. Да и по интервью футболистов после матчей заметно, что они действительно сильно переживают за результат. Просто, наверное, на данный момент это наш уровень", — цитирует Евдокимова газета "Известия".
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.