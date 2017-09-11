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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Андре Виллаш-Боаш: "Спартак" вырвался из тени ЦСКА и "Зенита"
Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш прокомментировал чемпионство "Спартака" в прошлом сезоне.
— У "Спартака" был длительный период, когда он вообще ничего не выигрывал. Только в прошлом сезоне он стал чемпионом. "Спартак" был большой силой в российском футболе. Но если мы говорим про современный период, думаю, здесь больше подходит "Зенит", который серьезно инвестирует в будущее.
— Кстати, как отреагировали на чемпионство "Спартака"?
— Конечно, я расстроился. Хотел, чтобы у "Зенита" все получилось. Я там провел замечательные два с половиной года, полных страсти и эмоций. У меня было полное взаимопонимание с игроками. Это было великолепно. Для меня, как для профессионала, это был потрясающий опыт.
Но в прошлом сезоне "Зениту" не повезло. Хотя и "Спартак" сделал большой шаг вперед, вырвался из тени ЦСКА и "Зенита". Команда в прошлом году была очень сильна. Но как я вижу, "Зенит" отреагировал очень быстро.
В клубе произошли серьезные перемены. К сожалению, они коснулись Александра Дюкова и Максима Митрофанова, с которыми у меня были прекрасные отношения. Но надеюсь, что эти изменения помогут "Зениту" и он вновь станет чемпионом.
8NEWS
— У "Спартака" был длительный период, когда он вообще ничего не выигрывал. Только в прошлом сезоне он стал чемпионом. "Спартак" был большой силой в российском футболе. Но если мы говорим про современный период, думаю, здесь больше подходит "Зенит", который серьезно инвестирует в будущее.
— Кстати, как отреагировали на чемпионство "Спартака"?
— Конечно, я расстроился. Хотел, чтобы у "Зенита" все получилось. Я там провел замечательные два с половиной года, полных страсти и эмоций. У меня было полное взаимопонимание с игроками. Это было великолепно. Для меня, как для профессионала, это был потрясающий опыт.
Но в прошлом сезоне "Зениту" не повезло. Хотя и "Спартак" сделал большой шаг вперед, вырвался из тени ЦСКА и "Зенита". Команда в прошлом году была очень сильна. Но как я вижу, "Зенит" отреагировал очень быстро.
В клубе произошли серьезные перемены. К сожалению, они коснулись Александра Дюкова и Максима Митрофанова, с которыми у меня были прекрасные отношения. Но надеюсь, что эти изменения помогут "Зениту" и он вновь станет чемпионом.
8NEWS
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