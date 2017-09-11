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Андре Виллаш-Боаш: "Спартак" вырвался из тени ЦСКА и "Зенита"

Бывший главный тренер "Зенита" Андре Виллаш-Боаш прокомментировал чемпионство "Спартака" в прошлом сезоне.

— У "Спартака" был длительный период, когда он вообще ничего не выигрывал. Только в прошлом сезоне он стал чемпионом. "Спартак" был большой силой в российском футболе. Но если мы говорим про современный период, думаю, здесь больше подходит "Зенит", который серьезно инвестирует в будущее.

— Кстати, как отреагировали на чемпионство "Спартака"?

— Конечно, я расстроился. Хотел, чтобы у "Зенита" все получилось. Я там провел замечательные два с половиной года, полных страсти и эмоций. У меня было полное взаимопонимание с игроками. Это было великолепно. Для меня, как для профессионала, это был потрясающий опыт.

Но в прошлом сезоне "Зениту" не повезло. Хотя и "Спартак" сделал большой шаг вперед, вырвался из тени ЦСКА и "Зенита". Команда в прошлом году была очень сильна. Но как я вижу, "Зенит" отреагировал очень быстро.

В клубе произошли серьезные перемены. К сожалению, они коснулись Александра Дюкова и Максима Митрофанова, с которыми у меня были прекрасные отношения. Но надеюсь, что эти изменения помогут "Зениту" и он вновь станет чемпионом.

8NEWS
Теги: Виллаш-Боаш Зенит ЦСКА Спартак
Сегодня, 21:10
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№1 Написал: yuri спб (Сегодня, 21:34) #
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С цепи он сорвался, а не вырвался . До сих пор обратно не намотать на катушки.


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Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007
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