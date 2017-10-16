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Вячеслав Колосков: все тренеры, кто поработал у нас, теряют квалификацию

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков высказал мнение, что иностранные тренеры после работы в России теряют квалификацию.

"Мое твердое убеждение: все те, кто поработал у нас, теряют квалификацию. Началось все с Хиддинка, теперь вот Адвокат, Капелло, Луческу... Можно назвать еще несколько фамилий. Это факт, но с чем он связан, сказать не берусь", - цитирует Колоскова МК.
Теги: Колосков
Сегодня, 04:34
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№2 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 05:46) #
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online
Болеет за:
ЦСКА
Ага,давай ещё Унай Эмери вспомни.
Регистрация: 27.07.2013
№1 Написал: rigoletto Белгород (Сегодня, 05:40) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Бред....


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я думаю что всё будет хорошо
Регистрация: 22.04.2009
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