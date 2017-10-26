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Александр Кокорин: когда выиграем чемпионство, тогда покажу и расскажу, что значит мое празднование

Нападающий "Зенита" Александр Кокорин расскажет, что значит его жест при праздновании голов, когда клуб станет чемпионом.

"Меня много раз спрашивали, но я не рассказываю, это личное. Когда выиграем чемпионство, тогда покажу и расскажу", - сказал Кокорин в эфире радио "Зенит".
Сегодня, 19:21
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№1 Написал: Кот МатроскиN Простоквашино (Италия) (Сегодня, 19:25) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Коке видимо не известна народная мудрость насчет бабки и члена,
если бы ...sunglasses


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"поперечно задовые всегда минусуют!"
Регистрация: 26.10.2016
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