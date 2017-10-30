Сергей Семак: первый круг провели на очень достойном уровне

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак заявил, что команда провела первый круг чемпионата России на достойном уровне.– Если брать в расчет качество игры, то мы провалили только два тайма: неагрессивно в первом тайме сыграли с "Краснодаром" и первый тайм в Махачкале, где подвели свои же ошибки. В остальных же матчах где-то не хватило удачи. Например, с "Ростовом", где ничего не предвещало беды.Отмечу еще матч в Санкт-Петербурге, где пропустили два очень быстрых мяча. Стоит отметить, что мы попали на "Зенит", который был на ходу. В остальном первый круг провели на очень достойном уровне.– Конечно, хотелось бы, чтобы средства были. Шли разговоры и после сезона, что нужно усиливаться, поэтому играем, как можем. Пытаемся найти подходящую схему, подобрать под нее футболистов.