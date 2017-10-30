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Сергей Семак: первый круг провели на очень достойном уровне

Главный тренер "Уфы" Сергей Семак заявил, что команда провела первый круг чемпионата России на достойном уровне.

– Какую оценку можно поставить команде за первый круг?

– Если брать в расчет качество игры, то мы провалили только два тайма: неагрессивно в первом тайме сыграли с "Краснодаром" и первый тайм в Махачкале, где подвели свои же ошибки. В остальных же матчах где-то не хватило удачи. Например, с "Ростовом", где ничего не предвещало беды.

Отмечу еще матч в Санкт-Петербурге, где пропустили два очень быстрых мяча. Стоит отметить, что мы попали на "Зенит", который был на ходу. В остальном первый круг провели на очень достойном уровне.

– Первый круг вы очень хорошо прошли при урезанном бюджете. Не боитесь, что еще урежут?

– Конечно, хотелось бы, чтобы средства были. Шли разговоры и после сезона, что нужно усиливаться, поэтому играем, как можем. Пытаемся найти подходящую схему, подобрать под нее футболистов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семак Уфа Рубин
Вчера, 23:22
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