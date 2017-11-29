Воспитанники детских домов бесплатно посетят матч "Зенит" - "Урал"

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Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
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Виталий Денисов: буду только рад, если у нас все пойдет так же, как у "Спартака" в прошлом сезоне
Виталий Денисов: буду только рад, если у нас все пойдет так же, как у "Спартака" в прошлом сезоне
Вчера, 23:04
Шнуров - Дмитрию Назарову: увыкать мне не надо (26)
Шнуров - Дмитрию Назарову: увыкать мне не надо (26)
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Павел Могилевец вернулся в общую группу "Ростова"
Павел Могилевец вернулся в общую группу "Ростова"
Вчера, 22:20
Актер Назаров об ответе Шнуру: получилось интеллигентно, мягко (1)
Актер Назаров об ответе Шнуру: получилось интеллигентно, мягко (1)
Вчера, 21:23
Пассажирские платформы модернизированы на ж/д вокзале Екатеринбурга для удобства болельщиков ЧМ-2018
Пассажирские платформы модернизированы на ж/д вокзале Екатеринбурга для удобства болельщиков ЧМ-2018
Вчера, 21:13
Федор Смолов может перейти в "Реал" (35)
Федор Смолов может перейти в "Реал" (35)
Вчера, 20:37
Андрей Лунев приступил к работе в общей группе (20)
Андрей Лунев приступил к работе в общей группе (20)
Вчера, 20:21
Сэм Эллардайс возглавил "Эвертон"
Сэм Эллардайс возглавил "Эвертон"
Вчера, 19:25
Марсель Десайи: возможно, настал момент, когда сборная из Африки наконец-то дойдет до полуфинала ЧМ-2018 (2)
Марсель Десайи: возможно, настал момент, когда сборная из Африки наконец-то дойдет до полуфинала ЧМ-2018 (2)
Вчера, 19:13
Болельщица "Страсбурга" скончалась во время матча
Болельщица "Страсбурга" скончалась во время матча
Вчера, 19:10
Криштиану Роналду: какие сборные на ЧМ-2018 нам достанутся, тех нам и нужно будет обыграть (1)
Криштиану Роналду: какие сборные на ЧМ-2018 нам достанутся, тех нам и нужно будет обыграть (1)
Вчера, 19:04
Илья Геркус: все обрадовались победе "Спартака" над "Зенитом" (21)
Илья Геркус: все обрадовались победе "Спартака" над "Зенитом" (21)
Вчера, 18:48
КДК дисквалифицировал Писарева за оскорбления судей (1)
КДК дисквалифицировал Писарева за оскорбления судей (1)
Вчера, 18:32
Ярослав Ракицкий попал в сферу интересов "Галатасарая" (1)
Ярослав Ракицкий попал в сферу интересов "Галатасарая" (1)
Вчера, 18:12
Юрий Сёмин дисквалифицирован на один матч условно
Юрий Сёмин дисквалифицирован на один матч условно
Вчера, 18:05
Иван Ургант будет ведущим шоу жеребьёвки ЧМ-2018 (12)
Иван Ургант будет ведущим шоу жеребьёвки ЧМ-2018 (12)
Вчера, 17:31
"Зенит" оштрафован на 150 тысяч за поджог спартаковского флага (22)
"Зенит" оштрафован на 150 тысяч за поджог спартаковского флага (22)
Вчера, 16:44
Артём Ребров: тренер - это не тот человек, у которого работа тебя по головке гладить (2)
Артём Ребров: тренер - это не тот человек, у которого работа тебя по головке гладить (2)
Вчера, 16:29
Сергей Ткачёв: со "Спартаком" будем играть на победу (12)
Сергей Ткачёв: со "Спартаком" будем играть на победу (12)
Вчера, 16:18
Кабмин увеличил на 1,8 млрд руб финансирование объектов ЧМ-2018 (2)
Кабмин увеличил на 1,8 млрд руб финансирование объектов ЧМ-2018 (2)
Вчера, 16:11
Лука Джорджевич: в Туле у меня всё хорошо, я не жалуюсь (1)
Лука Джорджевич: в Туле у меня всё хорошо, я не жалуюсь (1)
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Алсу и Лариса Долина споют на церемонии жеребьевки ЧМ-2018 (6)
Алсу и Лариса Долина споют на церемонии жеребьевки ЧМ-2018 (6)
Вчера, 15:28
Хосеп Гвардиола: надеюсь на Зинченко в будущем
Хосеп Гвардиола: надеюсь на Зинченко в будущем
Воспитанники детских домов бесплатно посетят матч "Зенит" - "Урал"
На игру 19-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом" отправятся воспитанники детских домов, сообщает пресс-служба питерцев.
По приглашению сине-бело-голубых на стадионе "Санкт-Петербург" побывают более 500 детей.
По приглашению сине-бело-голубых на стадионе "Санкт-Петербург" побывают более 500 детей.
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