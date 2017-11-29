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Воспитанники детских домов бесплатно посетят матч "Зенит" - "Урал"

На игру 19-го тура чемпионата России между "Зенитом" и "Уралом" отправятся воспитанники детских домов, сообщает пресс-служба питерцев.

По приглашению сине-бело-голубых на стадионе "Санкт-Петербург" побывают более 500 детей.
Теги: Зенит Урал
Вчера, 23:38
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