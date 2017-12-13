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Роман Асхабадзе: удивительно, как быстро "Зенит" растерял огромное преимущество в премьер-лиге

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе поделился мнением о ситуации в "Зените".

– Что больше всего запомнилось по итогам завершившейся части сезона?

– Меня поразило то, как "Зенит" растерял огромное преимущество, которое получил на старте. Как быстро и неожиданно это произошло – по-настоящему удивительно.

– У вас какое-то объяснение есть?

– Основа команды обновилась более чем наполовину, а в футболе чудес не бывает. "Зенит" купил молодых, потенциально сильных игроков, но им нужно время. Мы проходили через это в "Спартаке", поэтому тема мне близка как никому другому. Сами помните, когда мы собирали новую команду, то все кругом хаяли и Глушакова, и Комбаровых, и Реброва, защитников Ташчи и Боккетти, и так далее. Половина тех, кто сейчас занимает лидирующие роли в команде и внесли значительный вклад в чемпионство, – это сыгранный костяк. У "Зенита" сейчас такого нет, поэтому я и говорю, что нужно время.

– Растущая волна критики в адрес Манчини, на ваш взгляд, необоснована?

– Если команда несыграна, коллектив несформирован, то ожидать чего-то сиюминутного – ошибочно. Безотносительно того, какие деньги были затрачены.

"Матч ТВ"
Теги: Асхабадзе Зенит
Сегодня, 21:12
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