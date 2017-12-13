Роман Асхабадзе: удивительно, как быстро "Зенит" растерял огромное преимущество в премьер-лиге

Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе поделился мнением о ситуации в "Зените".– Меня поразило то, как "Зенит" растерял огромное преимущество, которое получил на старте. Как быстро и неожиданно это произошло – по-настоящему удивительно.– Основа команды обновилась более чем наполовину, а в футболе чудес не бывает. "Зенит" купил молодых, потенциально сильных игроков, но им нужно время. Мы проходили через это в "Спартаке", поэтому тема мне близка как никому другому. Сами помните, когда мы собирали новую команду, то все кругом хаяли и Глушакова, и Комбаровых, и Реброва, защитников Ташчи и Боккетти, и так далее. Половина тех, кто сейчас занимает лидирующие роли в команде и внесли значительный вклад в чемпионство, – это сыгранный костяк. У "Зенита" сейчас такого нет, поэтому я и говорю, что нужно время.– Если команда несыграна, коллектив несформирован, то ожидать чего-то сиюминутного – ошибочно. Безотносительно того, какие деньги были затрачены.