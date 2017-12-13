Спартак
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Москва Зенит
Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
Москва Тосно
Тосно СКА-Хабаровск
Хабаровск
Популярные новости:
Последнее с форума:
Опрос:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:12
Роман Асхабадзе: удивительно, как быстро "Зенит" растерял огромное преимущество в премьер-лиге
Роман Асхабадзе: удивительно, как быстро "Зенит" растерял огромное преимущество в премьер-лиге
19:19
Федор Чалов: Верблум очень грамотно открывается – так, как это делают лучшие форварды Европы (2)
Федор Чалов: Верблум очень грамотно открывается – так, как это делают лучшие форварды Европы (2)
18:15
Андрей Канчельскис: "Зенит" любит пафос — в Питере впору уже ставить бюсты великих тренеров, в разное время работавших в клубе (21)
Андрей Канчельскис: "Зенит" любит пафос — в Питере впору уже ставить бюсты великих тренеров, в разное время работавших в клубе (21)
15:50
"Зенит" оштрафован за демонстрацию болельщиком "интимных частей тела" на матче со "Спартаком" (27)
"Зенит" оштрафован за демонстрацию болельщиком "интимных частей тела" на матче со "Спартаком" (27)
Роман Асхабадзе: удивительно, как быстро "Зенит" растерял огромное преимущество в премьер-лиге
Бывший генеральный директор "Спартака" Роман Асхабадзе поделился мнением о ситуации в "Зените".
– Что больше всего запомнилось по итогам завершившейся части сезона?
– Меня поразило то, как "Зенит" растерял огромное преимущество, которое получил на старте. Как быстро и неожиданно это произошло – по-настоящему удивительно.
– У вас какое-то объяснение есть?
– Основа команды обновилась более чем наполовину, а в футболе чудес не бывает. "Зенит" купил молодых, потенциально сильных игроков, но им нужно время. Мы проходили через это в "Спартаке", поэтому тема мне близка как никому другому. Сами помните, когда мы собирали новую команду, то все кругом хаяли и Глушакова, и Комбаровых, и Реброва, защитников Ташчи и Боккетти, и так далее. Половина тех, кто сейчас занимает лидирующие роли в команде и внесли значительный вклад в чемпионство, – это сыгранный костяк. У "Зенита" сейчас такого нет, поэтому я и говорю, что нужно время.
– Растущая волна критики в адрес Манчини, на ваш взгляд, необоснована?
– Если команда несыграна, коллектив несформирован, то ожидать чего-то сиюминутного – ошибочно. Безотносительно того, какие деньги были затрачены.
"Матч ТВ"
– Что больше всего запомнилось по итогам завершившейся части сезона?
– Меня поразило то, как "Зенит" растерял огромное преимущество, которое получил на старте. Как быстро и неожиданно это произошло – по-настоящему удивительно.
– У вас какое-то объяснение есть?
– Основа команды обновилась более чем наполовину, а в футболе чудес не бывает. "Зенит" купил молодых, потенциально сильных игроков, но им нужно время. Мы проходили через это в "Спартаке", поэтому тема мне близка как никому другому. Сами помните, когда мы собирали новую команду, то все кругом хаяли и Глушакова, и Комбаровых, и Реброва, защитников Ташчи и Боккетти, и так далее. Половина тех, кто сейчас занимает лидирующие роли в команде и внесли значительный вклад в чемпионство, – это сыгранный костяк. У "Зенита" сейчас такого нет, поэтому я и говорю, что нужно время.
– Растущая волна критики в адрес Манчини, на ваш взгляд, необоснована?
– Если команда несыграна, коллектив несформирован, то ожидать чего-то сиюминутного – ошибочно. Безотносительно того, какие деньги были затрачены.
"Матч ТВ"
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.