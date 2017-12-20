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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Сергей Марушко: главная проблема Самары - нехватка футбольных полей
Председатель федерации футбола Самары Сергей Марушко рассказал о главных задачах и проблемах федерации.
"Основная задача – улучшить уровень проведения чемпионатов города. Необходимо также постоянно проводить обучение судей и тренеров. Федерация должна быть активной, открытой и мобильной во всем. Главная проблема сейчас – нехватка полей. Но я надеюсь, что ситуация изменится. К ЧМ-2018 Самара получит новые футбольные поля, обновится материально-техническая база. В уставе федерации прописаны обязанности проведения чемпионатов города среди разных возрастов. Собираемся в 2018 году впервые создать детскую лигу с 7 лет, поскольку детских футбольных команд очень много и назрело создание сильного и конкурентного первенства. Любительский уровень это место, где закладывается футбольный фундамент. Мы хотим улучшить качество самих соревнований. Чтобы все матчи начинались вовремя, не было "недоездов" судей и другого негатива. Будем стремиться к тому, чтобы поднять турниры на более высокий уровень. Команд и лиг в городе очень много и какие-то накладки все равно возможны. Нужно минимизировать все эти неприятности. Любительские команды платят взносы и справедливо хотят качественного обслуживания игр", - приводит Марушко официальный сайт "Крыльев Советов".
"Основная задача – улучшить уровень проведения чемпионатов города. Необходимо также постоянно проводить обучение судей и тренеров. Федерация должна быть активной, открытой и мобильной во всем. Главная проблема сейчас – нехватка полей. Но я надеюсь, что ситуация изменится. К ЧМ-2018 Самара получит новые футбольные поля, обновится материально-техническая база. В уставе федерации прописаны обязанности проведения чемпионатов города среди разных возрастов. Собираемся в 2018 году впервые создать детскую лигу с 7 лет, поскольку детских футбольных команд очень много и назрело создание сильного и конкурентного первенства. Любительский уровень это место, где закладывается футбольный фундамент. Мы хотим улучшить качество самих соревнований. Чтобы все матчи начинались вовремя, не было "недоездов" судей и другого негатива. Будем стремиться к тому, чтобы поднять турниры на более высокий уровень. Команд и лиг в городе очень много и какие-то накладки все равно возможны. Нужно минимизировать все эти неприятности. Любительские команды платят взносы и справедливо хотят качественного обслуживания игр", - приводит Марушко официальный сайт "Крыльев Советов".
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