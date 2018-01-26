Массимо Каррера: у Максимовича есть 10 матчей, чтобы убедить и меня, и "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением об аренде защитника "Наполи" Николы Максимовича.- Он присоединится к "Спартаку" в ближайшее время. Предпочитаю знакомиться лично и хочу посмотреть ему в глаза. Я думаю, для Максимовича не имеет значения схема. мы с ним можем играть и в три и в четыре защитника. Максимович хорошо играл в "Торино", он способен выйти в центре обороны и справа, это сильный и быстрый игрок. У него есть 10 матчей, чтобы убедить и меня, и "Спартак", - цитирует Карреру Spazio Napoli.