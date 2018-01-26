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Массимо Каррера: у Максимовича есть 10 матчей, чтобы убедить и меня, и "Спартак"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера поделился мнением об аренде защитника "Наполи" Николы Максимовича.

- Он присоединится к "Спартаку" в ближайшее время. Предпочитаю знакомиться лично и хочу посмотреть ему в глаза. Я думаю, для Максимовича не имеет значения схема. мы с ним можем играть и в три и в четыре защитника. Максимович хорошо играл в "Торино", он способен выйти в центре обороны и справа, это сильный и быстрый игрок. У него есть 10 матчей, чтобы убедить и меня, и "Спартак", - цитирует Карреру Spazio Napoli.
Теги: Каррера Спартак Максимович
Вчера, 23:46
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№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Вчера, 23:47) #
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Болеет за:
«Спартак»
+ КР


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Регистрация: 2.02.2017
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