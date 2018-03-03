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Александр Головин провел сотый матч за ЦСКА

Матч 21-го тура чемпионата России против "Урала" (1:0) стал для Александра Головина сотым в составе ЦСКА.

21-летний хавбек провел за армейцев 72 игры в чемпионате России (7 голов), 8 - в Кубке России (2 гола), 1 - в Суперкубке России и 19 - в еврокубках.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Головин ЦСКА Урал
Вчера, 22:22
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№2 Написал: miktar (Сегодня, 00:48) #
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Всё хуже и хуже. Как с Дзагоевым...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: molot327 Москва (Вчера, 22:42) #
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  •  (1)
Болеет за:
ЦСКА
С юбилеем, Александр! blush


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
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