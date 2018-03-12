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Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Амкар
Пермь Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула Динамо
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Витиньо: будем идти от игры к игре и бороться за титул
Нападающий ЦСКА Витиньо передал впечатления от матча с "Ахматом" (3:0) в 22-м туре чемпионата России.
– Я очень счастлив, что команда победила. Рад, что забил сам.
– Было много моментов у чужих ворот. С чем это связываешь? Игра в атаке команде явно удавалась.
– Гончаренко предложил такую тактическую схему, что мы практически не давали сопернику поднять головы. Не позволяли им начинать свои атаки. Сами же мы создали и реализовали много голевых моментов.
– У тебя получился отличный удар. Вспомни, пожалуйста, эпизод.
– Когда я принял мяч, увидел, что Гудиев смещается, и пробил в противоход.
– "Ахмат" всегда сильно играет дома, но армейцы не оставили сопернику ни одного шанса. Согласен с тем, что ЦСКА доминировал на поле?
– Вы правы, наш соперник действительно играет очень мощно при поддержке своих трибун. Однако нам удалось реализовать предоставленные шансы. Любая команда, пропускающая в свои ворота два-три гола, начинает морально ослабевать, и это нам тоже помогло.
– "Зенит" и "Краснодар" оступились. Не факт, что и "Локомотив" сможет выиграть свой матч. Получается, в чемпионате страны все начинается заново?
– Мы побеждаем, и нам необходимо сконцентрироваться на продолжении победной серии. Надо думать о своих результатах.
Если будем смотреть на соперников, считать расклады, то потеряем концентрацию. Будем идти от игры к игре и бороться за титул, – сказал бразилец.
ПФК ЦСКА
– Я очень счастлив, что команда победила. Рад, что забил сам.
– Было много моментов у чужих ворот. С чем это связываешь? Игра в атаке команде явно удавалась.
– Гончаренко предложил такую тактическую схему, что мы практически не давали сопернику поднять головы. Не позволяли им начинать свои атаки. Сами же мы создали и реализовали много голевых моментов.
– У тебя получился отличный удар. Вспомни, пожалуйста, эпизод.
– Когда я принял мяч, увидел, что Гудиев смещается, и пробил в противоход.
– "Ахмат" всегда сильно играет дома, но армейцы не оставили сопернику ни одного шанса. Согласен с тем, что ЦСКА доминировал на поле?
– Вы правы, наш соперник действительно играет очень мощно при поддержке своих трибун. Однако нам удалось реализовать предоставленные шансы. Любая команда, пропускающая в свои ворота два-три гола, начинает морально ослабевать, и это нам тоже помогло.
– "Зенит" и "Краснодар" оступились. Не факт, что и "Локомотив" сможет выиграть свой матч. Получается, в чемпионате страны все начинается заново?
– Мы побеждаем, и нам необходимо сконцентрироваться на продолжении победной серии. Надо думать о своих результатах.
Если будем смотреть на соперников, считать расклады, то потеряем концентрацию. Будем идти от игры к игре и бороться за титул, – сказал бразилец.
ПФК ЦСКА
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