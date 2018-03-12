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Витиньо: будем идти от игры к игре и бороться за титул

Нападающий ЦСКА Витиньо передал впечатления от матча с "Ахматом" (3:0) в 22-м туре чемпионата России.

– Я очень счастлив, что команда победила. Рад, что забил сам.

– Было много моментов у чужих ворот. С чем это связываешь? Игра в атаке команде явно удавалась.

– Гончаренко предложил такую тактическую схему, что мы практически не давали сопернику поднять головы. Не позволяли им начинать свои атаки. Сами же мы создали и реализовали много голевых моментов.

– У тебя получился отличный удар. Вспомни, пожалуйста, эпизод.

– Когда я принял мяч, увидел, что Гудиев смещается, и пробил в противоход.

– "Ахмат" всегда сильно играет дома, но армейцы не оставили сопернику ни одного шанса. Согласен с тем, что ЦСКА доминировал на поле?

– Вы правы, наш соперник действительно играет очень мощно при поддержке своих трибун. Однако нам удалось реализовать предоставленные шансы. Любая команда, пропускающая в свои ворота два-три гола, начинает морально ослабевать, и это нам тоже помогло.

– "Зенит" и "Краснодар" оступились. Не факт, что и "Локомотив" сможет выиграть свой матч. Получается, в чемпионате страны все начинается заново?

– Мы побеждаем, и нам необходимо сконцентрироваться на продолжении победной серии. Надо думать о своих результатах.

Если будем смотреть на соперников, считать расклады, то потеряем концентрацию. Будем идти от игры к игре и бороться за титул, – сказал бразилец.

ПФК ЦСКА
Теги: Витиньо ЦСКА
Сегодня, 19:43
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(4)
№8 Написал: Ghostbuster (Сегодня, 22:06) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Clover,
а спартак - голландских геев - засранцев laughing

ТЫЦ ТЫЦ
Регистрация: 19.02.2018 [жалоба]
№7 Написал: Clover (Сегодня, 21:54) #
  • -6
  •  (6)

Цитата: Ахилл
За щеку.

Цска - команда голландцев smile


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№6 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 21:22) #
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Будем идти от игры к игре и бороться за титул, – сказал бразилец.

Витёк, не поверишь - некоторые ваши почитатели хотят, чтобы Локо не терял очки!
Зачем им это?
А чтобы Спартак не стал чемпионом.



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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№5 Написал: Ахилл Ульяновск (Сегодня, 20:17) #
  • -8
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: miktar
Идти и брать каждым шагом

За щеку.


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achill. Нас мало, но мы-греки!
Регистрация: 27.04.2017 [жалоба]
№4 Написал: SPV Bryansk (Сегодня, 20:14) #
  • -5
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да не Вить, 4 место ваше , не выше и это будет успех. Нет ресурсов у твоего работодателя все очень на тоненького и из последних сил
Регистрация: 2.02.2012 [жалоба]
№3 Написал: Clover (Сегодня, 20:09) #
  • -9
  •  (11)

smile


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Клевер в норме ТРЕХлистный... Болоту - 3-1... Котловану - 3-0...
Регистрация: 15.02.2018 [жалоба]
№2 Написал: miktar (Сегодня, 19:58) #
  • -6
  •  (10)
online

Идти и брать каждым шагом три очка...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№1 Написал: tiki Москва (Сегодня, 19:50) #
  • +6
  •  (10)
online
Болеет за:
ЦСКА
вот Витя, как и Вагнер - игрок настроения...но Вагнер даже без настроения мог сотворить шедевр...расти, Витя, расти.
но в целом интересная концовка у чемпионата получается так то


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
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