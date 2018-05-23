Последнее с форума:

Тема Сообщений
Ситуация на юго-востоке Украины 119297
Зенит 104517
КБ-Гостевая 26604
Курилка 1512
Политика и события в стране и мире 4041
Отдых в Крыму. 173
Баги сайта и форума 548
Mузыка 5709

Новости партнеров

"Зенит" в ближайшие дни пригласит Сарри в Санкт-Петербург и покажет город

Ранее сообщалось, что главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри отказался возглавить "Зенит".

По последней информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, руководство "Зенита" не оставляет попыток заполучить специалиста и в течение нескольких дней пригласит итальянского специалиста в Санкт-Петербург, чтобы показать ему город и клубную базу. Сарри практически наверняка покинет "Наполи", президент которого уже ведёт переговоры с Карло Анчелотти. Но это не значит, что он согласится возглавить "Зенит". На него также претендует "Челси".
Теги: Зенит
Сегодня, 17:18
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
11
(3)
№11 Написал: suvirinimas (Сегодня, 18:26) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: truten74
Вот упрямый газмяс,лучше Семака бы взяли,Палыч привёл Локо к чемпионству и много не просил.На хрен нужен этот Сари... Сусари...Болельщики Зенита проголосовали за Семака.

Ты глупенький человечек. У Семина есть братья Миранчуки, Фернандеш, Фарфан, Ари. А у тебя что есть в Зените - Полоз с Ерохиным и с Заболотным. Ну как, есть разница?
Регистрация: 9.02.2014 [жалоба]
№10 Написал: нетрал (Сегодня, 18:16) #
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
не хочет! нах уговаривать?... что за клоуны..
Регистрация: 26.04.2017 [жалоба]
№9 Написал: XUMKA мос.обл (Сегодня, 18:12) #
  • -4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Химки»
Цитата: fc zenit spb-Russia
Ждём! blush

приедет -посмотрит-подпишет-кинет и уедет.
Алгоритм известен
только не минусуйти -это правда
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
№8 Написал: Enterprise Таганрог (Сегодня, 18:06) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
А что!Нормально!Пусть приедет,на халяву отдохнет ,посмотрит город ,!Ведь перед переходом в Челси надо же как то расслабиться!
Регистрация: 7.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 18:00) #
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Отстаньте от человека, в Италии есть еще 60 миллионов людей.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№6 Написал: stepanmlc (Сегодня, 17:55) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Ну город красивый, есть что показать )

Цитата: Sandr_71
Укреплять состав надо

ну да, потратить еще лямов 100, а то 30-35 человек в составе это очень мало


--------------------
A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№5 Написал: Sandr_71 (Сегодня, 17:50) #
  • +2
  •  (2)

Укреплять состав надо или приглашай не приглашай тренеров, а толку не будет.
Регистрация: 2.03.2017 [жалоба]
№4 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 17:44) #
  • -6
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Ждём! blush
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№3 Написал: truten74 (Сегодня, 17:44) #
  • +1
  •  (5)

Цитата: avnik
Главное, чтобы не получилось потом: - Сорри, мистер Сарри! )))

Точно.Так и будет потом.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
№2 Написал: avnik море (Сегодня, 17:42) #
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Главное, чтобы не получилось потом: - Сорри, мистер Сарри! )))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: truten74 (Сегодня, 17:41) #
  • +1
  •  (5)

Вот упрямый газмяс,лучше Семака бы взяли,Палыч привёл Локо к чемпионству и много не просил.На хрен нужен этот Сари... Сусари...Болельщики Зенита проголосовали за Семака.
Регистрация: 16.08.2017 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.