"Зенит" в ближайшие дни пригласит Сарри в Санкт-Петербург и покажет город

Ранее сообщалось, что главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри отказался возглавить "Зенит".По последней информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, руководство "Зенита" не оставляет попыток заполучить специалиста и в течение нескольких дней пригласит итальянского специалиста в Санкт-Петербург, чтобы показать ему город и клубную базу. Сарри практически наверняка покинет "Наполи", президент которого уже ведёт переговоры с Карло Анчелотти. Но это не значит, что он согласится возглавить "Зенит". На него также претендует "Челси".