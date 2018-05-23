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"Зенит" в ближайшие дни пригласит Сарри в Санкт-Петербург и покажет город
Ранее сообщалось, что главный тренер "Наполи" Маурицио Сарри отказался возглавить "Зенит".
По последней информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, руководство "Зенита" не оставляет попыток заполучить специалиста и в течение нескольких дней пригласит итальянского специалиста в Санкт-Петербург, чтобы показать ему город и клубную базу. Сарри практически наверняка покинет "Наполи", президент которого уже ведёт переговоры с Карло Анчелотти. Но это не значит, что он согласится возглавить "Зенит". На него также претендует "Челси".
По последней информации журналиста Джанлуки Ди Марцио, руководство "Зенита" не оставляет попыток заполучить специалиста и в течение нескольких дней пригласит итальянского специалиста в Санкт-Петербург, чтобы показать ему город и клубную базу. Сарри практически наверняка покинет "Наполи", президент которого уже ведёт переговоры с Карло Анчелотти. Но это не значит, что он согласится возглавить "Зенит". На него также претендует "Челси".
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