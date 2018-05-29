Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Последнее с форума:

Тема Сообщений
Политика и события в стране и мире 4175
Ситуация на юго-востоке Украины 119387
Итоговая десятка РФПЛ 2017-2018 размышля... 69
Зенит 104623
LIVERPOOL FC 2532
Мировые трансферы 329
Отдых в Крыму. 180
Баги сайта и форума 551

Опрос:

Как сыграет Россия с Австрией?
Показать все опросы

Новости партнеров

Александр Кержаков: очень хочу, чтобы именно Семак сделал "Зенит" чемпионом

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера клуба.

- Я очень надеюсь, что это решение руководству приведет "Зенит" к успеху, - сказал Кержаков. - И именно Сергей сделает клуб чемпионом в следующем сезоне.

- У Семака нет большого опыта по сравнению с прежними иностранными тренерами питерцев. Боссы идут на большой риск?

- Это обдуманное решение. Наверняка руководители взвесили все плюсы и минусы. Мне лишь остается надеяться, что они не ошиблись. Я очень этого хочу.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кержаков Семак Зенит
Сегодня, 22:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(1)
№5 Написал: Asking (Сегодня, 22:40) #
  • -1
  •  (1)
online

АЛЕКСАНДР КЕРЖАКОВ: ОЧЕНЬ ХОЧУ

Глаголы - они такие... Ребята плечисты, устал не попадать в правую руку - не попадай в левую! Хотя, как говорят, глаголу левая рука - не дает


--------------------
Держим трешечку - бог ее любит... А thr nit - команда уБога
Регистрация: 29.05.2018 [жалоба]
№4 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 22:37) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Странно, что не сказал что "всех рвать будет".
Все-же не настолько отбитый, как Фурсенка.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

В.Безбородов+L.Adriano=queers

maradona72=КБ'Содомит'
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№3 Написал: ЗигЗаг (Сегодня, 22:32) #
  • -1
  •  (3)
online

даже боюсь представить... как лизнёт лицо чухни гЭна....
Регистрация: 2.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: raddarv (Сегодня, 22:31) #
  • 0
  •  (4)
online


Пиз....ц. Нашли на кого надеятся. Я хренею над теми кто верит в это. Включите мозги в конце концов. Если уж Луческу с Манчини не смогли заставить игроков играть то сейчас тем более пошлют Семака ещё дальше
Регистрация: 13.06.2017 [жалоба]
№1 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 22:17) #
  • -1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Началось.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.