Александр Кержаков: очень хочу, чтобы именно Семак сделал "Зенит" чемпионом

Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера клуба.- Я очень надеюсь, что это решение руководству приведет "Зенит" к успеху, - сказал Кержаков. - И именно Сергей сделает клуб чемпионом в следующем сезоне.- Это обдуманное решение. Наверняка руководители взвесили все плюсы и минусы. Мне лишь остается надеяться, что они не ошиблись. Я очень этого хочу.