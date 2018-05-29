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Александр Кержаков: очень хочу, чтобы именно Семак сделал "Зенит" чемпионом
Бывший нападающий "Зенита" Александр Кержаков прокомментировал назначение Сергея Семака на пост главного тренера клуба.
- Я очень надеюсь, что это решение руководству приведет "Зенит" к успеху, - сказал Кержаков. - И именно Сергей сделает клуб чемпионом в следующем сезоне.
- У Семака нет большого опыта по сравнению с прежними иностранными тренерами питерцев. Боссы идут на большой риск?
- Это обдуманное решение. Наверняка руководители взвесили все плюсы и минусы. Мне лишь остается надеяться, что они не ошиблись. Я очень этого хочу.
"Спорт-Экспресс"
- Я очень надеюсь, что это решение руководству приведет "Зенит" к успеху, - сказал Кержаков. - И именно Сергей сделает клуб чемпионом в следующем сезоне.
- У Семака нет большого опыта по сравнению с прежними иностранными тренерами питерцев. Боссы идут на большой риск?
- Это обдуманное решение. Наверняка руководители взвесили все плюсы и минусы. Мне лишь остается надеяться, что они не ошиблись. Я очень этого хочу.
"Спорт-Экспресс"
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