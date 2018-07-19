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В сети появился юмористический трейлер фильма Козловского "Тренер" (видео)

Фёдор Смолов своим пижонским незабитым пенальти в четвертьфинале на чемпионате мира многих заставил вспомнить о фильме "Тренер" Данилы Козловского, который шёл в российском прокате этой весной. Видимо, среди вспомнивших были и авторы канала SuperVHS, где вышло уморительное видео о главной футбольной картине последнего времени.

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Теги: Видео
Вчера, 23:35
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5
(1)
№5 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 00:19) #
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  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
Да это, супер Нормально.


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Believe LOKO (is reaL)

Хохлядский подсос Вида, соси-соси!
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№4 Написал: plast Спб (Сегодня, 00:00) #
  • 0
  •  (2)

ну не знаю кому как , а помоему фильм удался. Абсолютно лучше большинства отечественых фильмов.
Регистрация: 31.07.2010 [жалоба]
№3 Написал: L77 Камбоджа (Вчера, 23:55) #
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Фильмец Тренер - нереальное гавно, унылое и тоскливое. Фильмец снят Козловским во славу Козловского.

Краткий сюжет- там ИГРАЕТ Козловский и вокруг какие- то люди. Фильм вышел гавно, потому что гениальную игру Козловского и гениальную режиссуру испортили какие- то люди.

Козловский хотел сам сняться во всех ролях, но не смог сам себе заплатить охеренный гонорар.?
Регистрация: 19.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: Хоббит (Вчера, 23:48) #
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  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
опоздали, римейк того, что было на ЧЕ воФранции Там кавычки имено - "тренер"
"Пельменная касса! Шашлык из вратарской курятины, а также жареныое игогошивича, на березуцких дровах, но по деньгам мы вас наебабкено, щенниковы вы"


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Челси... Юве... Гады! Вас бы на конюшню - и дрова таскать! "Голый! Вынь! Голый! Засунь взад!"
Регистрация: 18.07.2018 [жалоба]
№1 Написал: Shekel страна 404 (СССР, Украина, Новороссия, ДНР, Малороссия, ДНР) (Вчера, 23:47) #
  • -1
  •  (5)
online

не осилил эту х*йню досмотреть. Новостник, ты, где тут шо то уморительное рассмотрел?
Регистрация: 10.10.2013 [жалоба]
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