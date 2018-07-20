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Хёрдур Магнуссон: постараюсь стать для ЦСКА таким же отчаянным викингом, каким был Вернблум

Новичок ЦСКА Хёрдур Магнуссон в интервью пресс-службе клуба выразил сожаление по поводу того, что ему не довелось поиграть в составе армейцев вместе с Понтусом Вернблумом.

"Ранее у вас был шведский викинг, а теперь у вас есть исландский. Я думаю, замена стоящая. С удовольствием поиграл бы с Понтусом, но он ушел из команды. Поэтому я забираю его шлем себе и постараюсь быть еще большим викингом, чем он", - сказал исландец

Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка России. В сезоне-2017/18 швед принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забив 8 мячей и сделав 7 голевых передач.
Теги: Магнуссон Вернблум ЦСКА
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