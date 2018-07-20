Хёрдур Магнуссон: постараюсь стать для ЦСКА таким же отчаянным викингом, каким был Вернблум

Популярные новости:
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
13:29
"Торпедо": в случае с Ботакой цвет кожи никак не повлиял на наше решении не подписывать игрока (3)
"Торпедо": в случае с Ботакой цвет кожи никак не повлиял на наше решении не подписывать игрока (3)
12:30
Виталий Мутко: покидаю Совет по развитию физической культуры и спорта - у меня теперь другое направление (6)
Виталий Мутко: покидаю Совет по развитию физической культуры и спорта - у меня теперь другое направление (6)
10:51
Игрок миасского "Торпедо" сделал предложение своей девушке сразу после того, как забил гол (видео) (4)
Игрок миасского "Торпедо" сделал предложение своей девушке сразу после того, как забил гол (видео) (4)
10:09
Неймар: я точно останусь в "ПСЖ" (1)
Неймар: я точно останусь в "ПСЖ" (1)
Вчера, 23:34
Раджа Наингголан не сыграет с "Зенитом"
Раджа Наингголан не сыграет с "Зенитом"
Вчера, 23:03
Анте Ребич может перебраться в "Баварию"
Анте Ребич может перебраться в "Баварию"
Вчера, 22:25
Агент: "Челси" не предлагал Чеху вернуться
Агент: "Челси" не предлагал Чеху вернуться
Вчера, 22:17
Лионель Месси предложил "Барселоне" приобрести Тома Менье (1)
Лионель Месси предложил "Барселоне" приобрести Тома Менье (1)
Вчера, 22:03
Стадион в Нижнем Новгороде протек в результате ливня (видео) (3)
Стадион в Нижнем Новгороде протек в результате ливня (видео) (3)
Вчера, 21:48
Константин Рауш получил травму
Константин Рауш получил травму
Вчера, 21:33
"Динамо" забило шесть голов "Хольштайну" (2)
"Динамо" забило шесть голов "Хольштайну" (2)
Вчера, 21:29
"Ювентус" продал все абонементы на сезон
"Ювентус" продал все абонементы на сезон
Вчера, 21:10
Защитник "Депортиво" Сидней перешел в "Краснодар" (12)
Защитник "Депортиво" Сидней перешел в "Краснодар" (12)
Вчера, 21:06
ФИФА оштрафовала "Кубань" за долги футболистам (2)
ФИФА оштрафовала "Кубань" за долги футболистам (2)
Вчера, 20:45
Константин Кучаев сменил номер в ЦСКА (2)
Константин Кучаев сменил номер в ЦСКА (2)
Хёрдур Магнуссон: постараюсь стать для ЦСКА таким же отчаянным викингом, каким был Вернблум
Новичок ЦСКА Хёрдур Магнуссон в интервью пресс-службе клуба выразил сожаление по поводу того, что ему не довелось поиграть в составе армейцев вместе с Понтусом Вернблумом.
"Ранее у вас был шведский викинг, а теперь у вас есть исландский. Я думаю, замена стоящая. С удовольствием поиграл бы с Понтусом, но он ушел из команды. Поэтому я забираю его шлем себе и постараюсь быть еще большим викингом, чем он", - сказал исландец
Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка России. В сезоне-2017/18 швед принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забив 8 мячей и сделав 7 голевых передач.
"Ранее у вас был шведский викинг, а теперь у вас есть исландский. Я думаю, замена стоящая. С удовольствием поиграл бы с Понтусом, но он ушел из команды. Поэтому я забираю его шлем себе и постараюсь быть еще большим викингом, чем он", - сказал исландец
Вернблум выступал за ЦСКА с 2012 по 2018 год. В составе армейцев он стал трехкратным чемпионом России, а также завоевал Кубок и два Суперкубка России. В сезоне-2017/18 швед принял участие в 37 матчах во всех турнирах, забив 8 мячей и сделав 7 голевых передач.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.