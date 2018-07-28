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ЦСКА стал первым клубом, выигравшим Суперкубок в статусе вице-чемпиона России

Вчера, 27 июля, в Нижнем Новгороде прошел матч за Суперкубок России "Локомотив" — ЦСКА. Встреча, прошедшая на стадионе "Нижний Новгород", закончилась со счетом 1:0 в пользу армейцев. Единственный гол на 106-й минуте забил полузащитник ЦСКА Хетаг Хосонов.

Так, ЦСКА стал первым клубом, который выиграл Суперкубок России в статусе вице-чемпиона. Чемпионом прошлого сезона стал "Локомотив", а победителем Кубка России — "Тосно", который прекратил существование из-за финансовых проблем. Согласно регламенту, вместо клуба из Ленинградской области с "Локомотивом" сыграл ЦСКА, занявший второе место в чемпионате страны.
Теги: ЦСКА Локомотив Суперкубок России
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