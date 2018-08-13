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"Динамо" направило в РФС жалобу, чтобы дисквалифицировать Ташаева

Председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов рассказал, что московское "Динамо" подало жалобу с просьбой дисквалифицировать Александра Ташаева.

"В Палату по разрешению споров поступила жалоба от "Динамо", в которой есть требование дисквалифицировать полузащитника "Спартака" Александра Ташаева.

Эта жалоба будет рассмотрена на ближайшем заседании Палаты", - сказал Березов.

Спорт-Экспресс
Теги: Динамо Спартак Ташаев
Сегодня, 15:26
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25
(11)
№25 Написал: oukb8071988 Челябинск (Сегодня, 18:07) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
всплытие!
Регистрация: 24.11.2008 [жалоба]
№24 Написал: Rasmuz (Сегодня, 17:58) #
  • +1
  •  (1)
online

Разыскивается опасный преступник Ташаев.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
№23 Написал: Avtokrat (Сегодня, 17:42) #
  • -1
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Spielhur,
Не нравится рашка? Уёбы--й .
Регистрация: 26.05.2012 [жалоба]
№22 Написал: anatolik189 гКлин Московской обл (Сегодня, 17:25) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Чемундыры,а не динамовцы!Да Спартак вам чудакам доплатит,если чо!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
№21 Написал: Dreyk (Сегодня, 17:25) #
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
А может просто динамо дисквалифицировать, отправить в ПФЛ на вечно.
Регистрация: 10.09.2016 [жалоба]
№20 Написал: колокольчик москва (Сегодня, 17:24) #
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Ливерпуль»
И чё? Ты скажи чё те надо, может я тебе дам ))


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Нельзя доверять мнению человека, который еще не успел похмелиться.
Регистрация: 30.01.2010 [жалоба]
№19 Написал: safonas (Сегодня, 17:11) #
  • +4
  •  (6)

неужели у динамо не хватает без этого проблем?


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
№18 Написал: stepanmlc (Сегодня, 16:58) #
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
мудачье smile


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№17 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 16:47) #
  • +5
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Негоже заниматься такими делами в разгар сезона, где вы раньше были,в СИЗО?
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№16 Написал: Кот КБ Матроскин Простоквашино Италия (Сегодня, 16:33) #
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
когда на поле ты никто...
Регистрация: 27.02.2018 [жалоба]
№15 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 16:22) #
  • +4
  •  (8)

Ах, он бессовестный! Обещал жениться и сбежал? Поматросил и бросил? Вот гад. Жаловаться лучше в партком, они найдут на него управу!
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№14 Написал: serg17 (Сегодня, 16:18) #
  • +9
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
менты с катушек съехали
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
№13 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 15:50) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
laughing
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№12 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 15:50) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Странная трактовка у милицейского клуба - ни по закону, ни по понятиям: если по договору заплатили мало, а хочется больше, значит, нужно поменять договор!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№11 Написал: Spielhur Зажопинск (Сегодня, 15:48) #
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Все что связано с силовиками в путирашке всегда вонюче смердит и мешает развитию, просто адская куча вонючего говна.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
№10 Написал: Quincy (Сегодня, 15:46) #
  • +6
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Дегенераты
Регистрация: 2.09.2016 [жалоба]
№9 Написал: tiki Москва (Сегодня, 15:45) #
  • +6
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
я чет не понял.он вроде выкупил свой контракт сам.или нет?


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№8 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 15:45) #
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
а за что?


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
№7 Написал: kent71 Рим (Сегодня, 15:40) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Мусорам такой принцип не писан , после драки кулаками не машут...


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Лучше ничего не сказать,чем сказать ничего !!!
Регистрация: 17.07.2015 [жалоба]
№6 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 15:37) #
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Колхозники какие то


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№5 Написал: imaginary (Сегодня, 15:31) #
  • +11
  •  (17)
Болеет за:
«Краснодар»
Динамо уже надоело, ни месяца без скандала
Регистрация: 7.02.2010 [жалоба]
№4 Написал: Смотрящий Москва (Сегодня, 15:31) #
  • +6
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ФКСМ_1922
Мусора они и в Африке мусора...

А уж в Москве...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
№3 Написал: tar-tas Moskwa (Сегодня, 15:31) #
  • +7
  •  (15)

Вот, волчины позорные! Дырку от бублика вы получите, а не Ташаева.


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От глупости весь мир оглох, глупец глупцам - пророк и бог!
Регистрация: 15.07.2008 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 15:29) #
  • +11
  •  (15)
Болеет за:
«Локомотив»
А в чем суть претензии?
Если не хотят дешево игрока продавать, то нужно сумму отступных прописывать больше.


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Believe LOKO (is reaL)

'супершняга' свинячий пид@рass
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: ФКСМ_1922 Наш город - Ваша столица (Сегодня, 15:27) #
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Спартак»
Мусора они и в Африке мусора...


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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