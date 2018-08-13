"Динамо" направило в РФС жалобу, чтобы дисквалифицировать Ташаева

Председатель палаты по разрешению споров РФС Виктор Березов рассказал, что московское "Динамо" подало жалобу с просьбой дисквалифицировать Александра Ташаева."В Палату по разрешению споров поступила жалоба от "Динамо", в которой есть требование дисквалифицировать полузащитника "Спартака" Александра Ташаева.Эта жалоба будет рассмотрена на ближайшем заседании Палаты", - сказал Березов.