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Юлия Ефимова: мой любимый футболист Акинфеев. Он просто молодец! Еще отмечу Дзюбу

Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, кто является её любимым игроком из состава сборной России по футболу.

"Мой любимый игрок - Игорь Акинфеев. Он просто молодец! То, как он отразил два удара в серии послематчевых пенальти с Испанией, невероятно! Еще отмечу Артёма Дзюбу", — приводит слова Ефимовой RT.
Теги: Дзюба Акинфеев
Сегодня, 09:54
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