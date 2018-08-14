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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Юлия Ефимова: мой любимый футболист Акинфеев. Он просто молодец! Еще отмечу Дзюбу
Российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала, кто является её любимым игроком из состава сборной России по футболу.
"Мой любимый игрок - Игорь Акинфеев. Он просто молодец! То, как он отразил два удара в серии послематчевых пенальти с Испанией, невероятно! Еще отмечу Артёма Дзюбу", — приводит слова Ефимовой RT.
"Мой любимый игрок - Игорь Акинфеев. Он просто молодец! То, как он отразил два удара в серии послематчевых пенальти с Испанией, невероятно! Еще отмечу Артёма Дзюбу", — приводит слова Ефимовой RT.
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