Новости партнеров

Александр Григорян возглавил женский ЦСКА

Новым главным тренером женского ЦСКА стал Александр Григорян, информирует пресс-служба армейского клуба.

Ранее в женском футболе Григорян тренировал тольяттинскую "Ладу", с которой выиграл чемпионат (2004) и три Кубка России (2002, 2003, 2004), пермскую "Звезду-2005", с которой выиграл три чемпионата (2007, 2008, 2009) и Кубок России (2007), а также добился наивысшего достижения для российских клубов – выхода в финал Кубка УЕФА (ныне – Лига чемпионов) в сезоне-2008/09.

В последнее время Григорян работал в мужских клубах РФПЛ, ФНЛ и ПФЛ, таких как "СКА-Хабаровск", "Анжи", "Луч-Энергия" и "Арарат".
Сегодня, 21:00
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(1)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.