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"Зенит" подтвердил разрыв крестообразных связок у Нобоа. На восстановление уйдёт полгода

"Зенит" официально объявил о характере повреждения, полученного полузащитником команды Кристианом Нобоа во вчерашнем матче 4-го тура чемпионата России с "Уралом" (4:1).

"В результате обследования у Кристиана Нобоа выявлено повреждение передней крестообразной связки правого коленного сустава. В ближайшее время полузащитник будет прооперирован, общий срок восстановления оценивается в шесть месяцев.

Футбольный клуб "Зенит" желает Кристиану Нобоа здоровья и скорейшего возвращения на поле!" - говорится на официальном сайте "Зенита".
Теги: Нобоа Зенит
Сегодня, 13:15
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(1)
№8 Написал: fc zenit spb-Russia Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 14:42) #
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Болеет за:
«Зенит»
Просто нет слов! rage Такой супер-центр был у нас.
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
№7 Написал: Viper Saint-Petersburg (Сегодня, 13:55) #
  • +2
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ЁБНВР pensive


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
№6 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 13:49) #
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Мда. Жаль парня, как он сейчас нужен был! Теперь Сергей Богданович должен "мягко" объяснить Паредесу, что на него ложится - дополнительная ответственность... он один может сыграть полноценного плеймекера. У Шатова с длинными пасами - не алё, так не потянет.

Кристиан, скорейшего выздоровления!


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По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№5 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 13:28) #
  • +6
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Ну как же так-то, Кристиан?!((((
Здоровья! Так заиграл ярко и на тебе((
Будет не хватать его очень.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№4 Написал: Buiser812 (Сегодня, 13:23) #
  • +5
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Очень печально... Здоровья игроку, скорейшего выздоровления!!!


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..споря с идиотом, задумайтесь, ведь, возможно, он делает то же самое...
Регистрация: 30.08.2016 [жалоба]
№3 Написал: stepanmlc (Сегодня, 13:21) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Здоровья!
Травма на ровном месте?


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
№2 Написал: Romgus Самара (Сегодня, 13:20) #
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Крылья Сов»
Цитата: Городовой
Жаль,везет нам на кресты на ровном месте.Здоровья.Считай сезон для Нобоа окончен.

ну, может весной поможет ещё под конец чемпионата
Регистрация: 2.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: Городовой Россия (Сегодня, 13:18) #
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Болеет за:
«Зенит»
Жаль,везет нам на кресты на ровном месте.Здоровья.Считай сезон для Нобоа окончен.


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Обминусуйтесь пятачки.Ваши потуги минусить все посты выглядят жалко и убого.Как и ваш африканский клуб.
Регистрация: 25.03.2015 [жалоба]
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