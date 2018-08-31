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Официально: Промес стал игроком "Севильи"

Официально: Промес стал игроком "Севильи"

Эпопея с переходом голландца закончилась. Московский "Спартак" в своём официальном твиттере»объявил о переходе нападающего Квинси Промеса в "Севилью".

Ранее СМИ сообщали, что "Севилья" заплатит за голландца около 21 млн. евро. Промес перешёл в "Спартак" из "Твенте" в 2014 году за 11,5 млн. За московский клуб футболист провёл 115 матчей и забил 59 голов. В составе "красно-белых" Квинси выиграл чемпионат России и Суперкубок.

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Теги: Промес Севилья Спартак
Сегодня, 14:14
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(3)
№17 Написал: Frankenstein (Сегодня, 15:33) #
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Удачи и спасибо за все,легенда!
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№16 Написал: Гастэряну (Сегодня, 15:31) #
  • 0
  •  (0)
online

вовремя федун сбагрил забастовщика
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
№15 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 15:17) #
  • -2
  •  (2)
online

Цитата: spartach10
2009 год...ничего нового)
федун и Ко...

Не - все совсем другое.

Мы сами удивимся как дальше все легко пойдет.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№14 Написал: GS Москва (Сегодня, 14:58) #
  • -1
  •  (1)

Цитата: Lokoflesh
но настрой ему нужно срочно менять

Для того и перешел. Плюс не надо будет по снегу против автобусов мучиться.
Регистрация: 22.09.2009 [жалоба]
№13 Написал: spartach10 Россия (Сегодня, 14:48) #
  • +2
  •  (2)

Непродумано, неумно, суетливо, глупо... выглядит такой трансфер в последний день... и, перед важной игрой....
2009 год...ничего нового)
федун и Ко...


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ХК "СПАРТАК" /Москва/ > всех прочих хк
СССР
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№12 Написал: brysy москва (Сегодня, 14:48) #
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Болеет за:
«Спартак»
Одно слово оказаться в Испании, уже чего-то стоит, а жить и играть там, вообще красота, тем более в Севилье, считай в бытовом плане приехал на курорт, вот только там надо будет вкалывать на поле по полной, чтобы завоевать доверие тренера, команды в целом и конечно-же болельщиков, а уезжать ему уже надо было быстрее, здесь в нашем чемпионате, за 4 года, он уже наелся по уши, ему надо выходить на другой уровень, жалко конечно что уехал, игроков его уровня у нас стране немного, но жизнь есть жизнь, так что вперёд и только вперёд!
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
№11 Написал: kapitan601 Астрахань (Сегодня, 14:40) #
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Реал»
Батька,

.... может Еременко стрельнет ...!!
Скорее нюхнёт. Он уже "стрельнул" в ЦСКА!
Регистрация: 4.10.2010 [жалоба]
№10 Написал: капля никотина Москва (Сегодня, 14:37) #
  • 0
  •  (2)
online

Блеать
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
№9 Написал: HM2018 Ростов-на-Дону. (Сегодня, 14:30) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Спасибо за всё и удачи в Севильи Антоха!!!


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
№8 Написал: Skyline СПБ (Сегодня, 14:26) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
ему надо было двигаться вперед. виден был застой.


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Манчини в отставку
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
№7 Написал: Кепончег УЕФА где-то здесь (Сегодня, 14:25) #
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Клёво было, весело. Удачи ему


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
№6 Написал: utekay Россия (Сегодня, 14:23) #
  • -9
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Да заибали уже с этой обезьяной... был бы футболист хороший то ещё ладно


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№5 Написал: Батька (Сегодня, 14:23) #
  • -1
  •  (7)

Успехов, спасибо за Чемпионство .... и за голы .... мы двигаемся дальше !!

Не думаю что сильно прям ослабнем без него ... последний год какой то ватный стал ... все его финт со смещением в право выучили .... из 10 попыток одна только обводка проходит, борьбу в воздухе даже навязать не пытается ....скорости нет, пенальти мажет .... в общем удачи в Сивилье .... нам надо наигрывать других - Ташаев, Роша, Хани .... может Еременко стрельнет ...!!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
№4 Написал: xxd (Сегодня, 14:21) #
  • -1
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
Все таки уголек смог свалить из Спартака. Сочувствую мясным, хотя у нас, коней, ситуация во многом хуже.Теперь Зина точно шампиньон)
Регистрация: 6.07.2018 [жалоба]
№3 Написал: Spartacus1971 (Сегодня, 14:20) #
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Удачи легенда и успехов.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
№2 Написал: Lokoflesh Third From The Sun (Сегодня, 14:17) #
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Локомотив»
Удачи голландцу, но настрой ему нужно срочно менять.
С таким настроем можно и на скамейку присесть, особенно в Севилье.


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Believe LOKO (is reaL)

Свинарня средненькая командочка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
№1 Написал: vvSpartak (Сегодня, 14:17) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Успехов Антохе в новом клубе!


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Я спросил:"Зачем ты жжешь?". А он в ответ: "Я? Я не жгу". Ну, дебилы..."- Широков о болельщиках
Регистрация: 16.07.2011 [жалоба]
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