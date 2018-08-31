Официально: Промес стал игроком "Севильи"

Эпопея с переходом голландца закончилась. Московский "Спартак" в своём официальном твиттере»объявил о переходе нападающего Квинси Промеса в "Севилью".Ранее СМИ сообщали, что "Севилья" заплатит за голландца около 21 млн. евро. Промес перешёл в "Спартак" из "Твенте" в 2014 году за 11,5 млн. За московский клуб футболист провёл 115 матчей и забил 59 голов. В составе "красно-белых" Квинси выиграл чемпионат России и Суперкубок.