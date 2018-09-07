Самуэль Жиго приступил реабилитации

Защитник "Спартака" Самюэль Жиго, перенесший вчера операцию на передней крестообразной связке колена, уже приступил к активной реабилитации.В течение ближайших двух недель, до снятия швов, французский футболист будет восстанавливаться в римской клинике под присмотром физиотерапевтов и профессора Пьера-Паоло Мариани, который его оперировал.Затем восстановление продолжится на базе красно-белых в Тарасовке.Напомним, Жиго получил травму в матче 6-го тура РПЛ против "Зенита" (0:0). На полное его выздоровление может потребоваться до шести месяцев.