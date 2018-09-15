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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Владимир Пономарев: молодежь ЦСКА не испугается "Реала" и "Ромы"
Заслуженный мастер спорта СССР и бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч своей экс-команды против "Уфы" (3:0) в 7-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
Честно говоря, победы с крупным счётом я не ожидал, потому что у "Уфы" - зрелая, неплохая команда. Это мы смогли увидеть в ходе первого тайма, когда хозяева поля смотрелись очень прилично, здорово держали мяч и имели несколько неплохих эпизодов у чужих ворот. Однако пропустили они в самой концовке тайма довольно нелогичный мяч, и я думаю, что именно он и повлиял на настрой "Уфы" во втором тайме.
А так, меня порадовала "армейская" молодёжь. Играли с задором, с желанием, они понимают, что ничего страшного нет, психологический фактор в этом вопросе преодолён, ведь уже неоднократно мы видели, как молодые ребята на равных играют против опытных футболистов. Перспективы у молодых игроков ЦСКА хорошие, главное - не переставать работать над собой.
Впереди ЦСКА ждут "Реал Мадрид" и "Рома", да и "Виктория" команда неплохая, но я думаю, что наша молодёжь не сробеет, у них есть спортивное нахальство, а без этого в футбол играть нельзя. Главное, чтобы не перехлёстывало, и чтобы не успокаивались, поскольку тогда прогресс может остановиться. Здесь будут важны наставления членов тренерского штаба.
Немного не понравился мне Ахметов, особенно своими постоянными попытками задержать оппонента руками. Противная вещь, парень молодой, и может привыкнуть к такой борьбе, к постоянным фолам, уж лучше проиграть борьбу, а ещё лучше - выигрывать единоборство за счёт своей головы, просчитывая варианты. Мне тяжело смотреть на такой стиль игры.
- О травмах Абеля Эрнандеса и Хёрдура Магнуссона:
Повреждения замучили ЦСКА в этом сезоне. Если говорить о травме Абеля, думаю, там травма приводящей мышцы, и это очень плохо, быстро восстановиться вряд ли получится. А что случилось с Магнуссоном я так и не понял, он не держался ни за что... Жалко, что на старте сезона мы уже теряем игроков. Хотя с заменами тренерский штаб очень здорово работает, да и в целом, молодёжь способна заменить травмированных.
- О предстоящей гостевой игре против "Виктории Пльзень":
Не думаю, что наши проиграют, потому что играем мы по-спортивному нахально, я даже завидую, когда смотрю на такой задор (смеётся). Мастерство придёт, а движение уже есть, желание огромное. Всё остальное придёт с опытом, поэтому в Чехии я ожидаю победы ЦСКА.
Rusfootball
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- Об игре:
Честно говоря, победы с крупным счётом я не ожидал, потому что у "Уфы" - зрелая, неплохая команда. Это мы смогли увидеть в ходе первого тайма, когда хозяева поля смотрелись очень прилично, здорово держали мяч и имели несколько неплохих эпизодов у чужих ворот. Однако пропустили они в самой концовке тайма довольно нелогичный мяч, и я думаю, что именно он и повлиял на настрой "Уфы" во втором тайме.
А так, меня порадовала "армейская" молодёжь. Играли с задором, с желанием, они понимают, что ничего страшного нет, психологический фактор в этом вопросе преодолён, ведь уже неоднократно мы видели, как молодые ребята на равных играют против опытных футболистов. Перспективы у молодых игроков ЦСКА хорошие, главное - не переставать работать над собой.
Впереди ЦСКА ждут "Реал Мадрид" и "Рома", да и "Виктория" команда неплохая, но я думаю, что наша молодёжь не сробеет, у них есть спортивное нахальство, а без этого в футбол играть нельзя. Главное, чтобы не перехлёстывало, и чтобы не успокаивались, поскольку тогда прогресс может остановиться. Здесь будут важны наставления членов тренерского штаба.
Немного не понравился мне Ахметов, особенно своими постоянными попытками задержать оппонента руками. Противная вещь, парень молодой, и может привыкнуть к такой борьбе, к постоянным фолам, уж лучше проиграть борьбу, а ещё лучше - выигрывать единоборство за счёт своей головы, просчитывая варианты. Мне тяжело смотреть на такой стиль игры.
- О травмах Абеля Эрнандеса и Хёрдура Магнуссона:
Повреждения замучили ЦСКА в этом сезоне. Если говорить о травме Абеля, думаю, там травма приводящей мышцы, и это очень плохо, быстро восстановиться вряд ли получится. А что случилось с Магнуссоном я так и не понял, он не держался ни за что... Жалко, что на старте сезона мы уже теряем игроков. Хотя с заменами тренерский штаб очень здорово работает, да и в целом, молодёжь способна заменить травмированных.
- О предстоящей гостевой игре против "Виктории Пльзень":
Не думаю, что наши проиграют, потому что играем мы по-спортивному нахально, я даже завидую, когда смотрю на такой задор (смеётся). Мастерство придёт, а движение уже есть, желание огромное. Всё остальное придёт с опытом, поэтому в Чехии я ожидаю победы ЦСКА.
Rusfootball
Также читайте:
Табидзе «косячит», «армейское» трио феерит в атаке. Оценки игроков матча «Уфа» – ЦСКА
Чалов: не думаю о своей голевой серии - просто играю и у меня получается
Чернов: вся игра "Уфы" - в длинных передачах и подборах. В итоге всё пошло по нашему сценарию
Обляков: хорошая игра, но 3:0 - перебор (видео)
Гончаренко: посредственная игра в атаке? Мы одержали три крупные победы в семи турах (видео)
Выйди на замену, сделай дубль, реши игру! Разбор победы ЦСКА в Уфе
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