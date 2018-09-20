Владимир Пресняков: нельзя так травить Глушакова. Дело молодое, кто ж не бывал в саунах?

Российский композитор Владимир Пресняков-старший прокомментировал конфликт между полузащитником "Спартака" Денисом Глушаковым и главным тренером красно-белых Массимо Каррерой."Глушаков не знал, что делает. Это получилось случайно. Не понимаю, зачем их нужно было так демонстративно наказывать, ведь в истории "Спартака" нечто подобное уже было и закончилось оно тогда не очень позитивно. Оскорбительная ссылка Егора Титова в дубль непонятно за что сразу вспоминается.Еще эта история с видео... Нельзя так травить игрока: дело молодое, кто ж не бывал в саунах. Я не поддерживаю публикацию таких видео", - сказал Пресняков.