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Владимир Пресняков: нельзя так травить Глушакова. Дело молодое, кто ж не бывал в саунах?

Российский композитор Владимир Пресняков-старший прокомментировал конфликт между полузащитником "Спартака" Денисом Глушаковым и главным тренером красно-белых Массимо Каррерой.

"Глушаков не знал, что делает. Это получилось случайно. Не понимаю, зачем их нужно было так демонстративно наказывать, ведь в истории "Спартака" нечто подобное уже было и закончилось оно тогда не очень позитивно. Оскорбительная ссылка Егора Титова в дубль непонятно за что сразу вспоминается.

Еще эта история с видео... Нельзя так травить игрока: дело молодое, кто ж не бывал в саунах. Я не поддерживаю публикацию таких видео", - сказал Пресняков.

Московский комсомолец
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 11:26
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№6 Написал: Lana Del Andrey Rostov-on-Don (Сегодня, 12:17) #
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online
Болеет за:
«Ростов»
ну давайте теперь восхвалять такое поведение. Хули, наркошу то обратно приняли. Разок не считается smile
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
№5 Написал: GreatWhite999 Санкт-Петербург (Сегодня, 12:12) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Плохой он человек, твой Глушаков.
А еще инфу запустили, что жена его изменяет ему...подлец.


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
№4 Написал: Eugene24 Россия, Красноярск (Сегодня, 12:10) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Прицепились к этой сауне и лайкам. Цель понятно, возможность каждого напомнить о себе. Нынешний итог не одного дня дело.


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"Если возникают какие то вопросы, то мы садимся, общаемся минут 20, а потом решаем, что я прав"
Регистрация: 7.04.2011 [жалоба]
№3 Написал: ska69 Питер (Сегодня, 12:06) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Кто ж не бывал в сауне с проституткой? при живой то жене?!
Регистрация: 30.03.2010 [жалоба]
№2 Написал: vitaliy1977 Калининград (Сегодня, 11:49) #
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Болеет за:
«Спартак»
Надо дать парню отдохнуть, разобраться в семейных делах, в себе, ( что собственно Карерра и сделал) , а уж после можно и возобновить нормальную карьеру.
Хотя возраст поджимает...
Регистрация: 13.03.2012 [жалоба]
№1 Написал: СТАРЫЙ СПАРТАЧ Россия, Владимир (Сегодня, 11:36) #
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Болеет за:
«Спартак»
ему ни кто слова бы не сказал из болел про сауну, если бы он играл, как в чемпионском сезоне! но он весь прошлый и нынешний сезон гавно пинает, а не играет! и ему глубоко было пох на команду и болельщиков в играх с Тосно и Динамо, и тем же Тереком в последний раз! так что, не нужно Вова переворачивать всё с головы на ноги! и Глушак не чита Егору!
не место ему в нынешнем Спартаке! тем более он мешает Зобнину!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
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