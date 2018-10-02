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Евгений Бушманов: нужно побеждать Македонию и Австрию, чтобы продолжить борьбу за выход в финальную часть

Старший тренер молодежной сборной России Евгений Бушманов прокомментировал состав команды на отборочные матчи чемпионата Европы-2019 U-21 против Македонии (Тула, 12 октября) и Австрии (Санкт-Пельтен, стадион 16 октября).

"По сравнению с сентябрьским сбором, в составе команды произошло два изменения - добавились Виталий Стежко и Ильзат Ахметов. Нам предстоят два ответственных, заключительных матча в отборочной группе чемпионата Европы-2019 U-21. Нам нужно побеждать в обеих встречах, чтобы продолжить борьбу за выход в финальную часть континентального первенства. Мы очень этого хотим и приложим максимум усилий, чтобы добиться цели.

Нас ждут непростые игры. Македония кому-то может показаться проходным соперником, но это на самом деле не так. Первый матч в гостях с Македонией показал, что противник требует к себе внимания и максимальной самоотдачи с нашей стороны. С македонцами мы сразимся в Туле, здесь всегда приятно выступать, местные болельщики любят футбол. Рассчитываем на поддержку болельщиков на трибунах, нам будет нужна их помощь. Что касается Австрии, то это команда достаточного хорошего уровня. Мы победили австрийцев в первом поединке в Москве, но сейчас будем играть в гостях, ждем тяжелого матча", - цитирует Бушманова официальный сайт РФС.
Теги: Бушманов Молодежная сборная России
Сегодня, 12:11
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№2 Написал: Александр Мишу Тюмень (Сегодня, 14:05) #
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Болеет за:
«Спартак»
Раньше надо было просыпаться, недотепы иждивенцы.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
№1 Написал: Санитар для Кутарбы Гагра (Сегодня, 13:25) #
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online
Болеет за:
«Динамо К»
А может быть лучше выпустить лучшего бомбардира РПЛ Чалова.а не мариновать его на скамейке запасных? flushed
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
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