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Денис Черышев может превзойти рекорд Сычева и Широкова в сборной уже в следующем матче

Денис Черышев, до ЧМ-2018 ни разу не отличавшийся в матчах за сборную России, забил уже шестой гол в текущем году.

Полузащитник "Валенсии" стал десятым футболистом, отметившимся шестью голами за национальную команду за год.

Для повторения рекорда сборной, который делят Дмитрий Сычев и Роман Широков, Черышеву достаточно в ноябрьских играх с Германией и Швецией отличиться хотя бы один раз.

СЭ
Теги: Черышев Сычев Широков Сборная России
Сегодня, 10:12
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