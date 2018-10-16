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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
Самара
Енисей
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Молодежная сборная России (U-21) проиграла австрийцам и не пробилась на чемпионат Европы
Молодежная сборная России потерпела поражение в решающем матче против австрийцев (2:3).
Квалификация Евро-2019 (U-21)
Группа 7
Австрия U-21 – Россия U-21 3:2 (1:1)
Голы: 1:0 – 13 Грбич, 1:1 – 14 Чалов, 2:1 – 48 Вольф, 2:2 – 52 Чалов, 3:2 – 75 Якупович.
Австрия U-21 – Шлагер, Линхарт, Вебер, Улльманн, Инголич, Лаймер, Баумгартнер (Хорват, 56), Вольф, Любичич (Любич, 46), Данзо (Якупович, 74), Грбич.
Россия U-21 – Максименко, Рассказов, Чернов, Лысов, Фомин, Жигулев (Гулиев, 80), Ахметов (Пантелеев, 85), Коновалов, Обляков (Мелкадзе, 46), Бакаев, Чалов.
Предупреждения: Любичич (22), Инголич (65), Жигулев (77), Вебер (77), Бакаев (88), Гулиев (88).
Квалификация Евро-2019 (U-21)
Группа 7
Австрия U-21 – Россия U-21 3:2 (1:1)
Голы: 1:0 – 13 Грбич, 1:1 – 14 Чалов, 2:1 – 48 Вольф, 2:2 – 52 Чалов, 3:2 – 75 Якупович.
Австрия U-21 – Шлагер, Линхарт, Вебер, Улльманн, Инголич, Лаймер, Баумгартнер (Хорват, 56), Вольф, Любичич (Любич, 46), Данзо (Якупович, 74), Грбич.
Россия U-21 – Максименко, Рассказов, Чернов, Лысов, Фомин, Жигулев (Гулиев, 80), Ахметов (Пантелеев, 85), Коновалов, Обляков (Мелкадзе, 46), Бакаев, Чалов.
Предупреждения: Любичич (22), Инголич (65), Жигулев (77), Вебер (77), Бакаев (88), Гулиев (88).
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