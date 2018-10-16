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Молодежная сборная России (U-21) проиграла австрийцам и не пробилась на чемпионат Европы

Молодежная сборная России потерпела поражение в решающем матче против австрийцев (2:3).

Квалификация Евро-2019 (U-21)

Группа 7

Австрия U-21 – Россия U-21 3:2 (1:1)

Голы: 1:0 – 13 Грбич, 1:1 – 14 Чалов, 2:1 – 48 Вольф, 2:2 – 52 Чалов, 3:2 – 75 Якупович.

Австрия U-21 – Шлагер, Линхарт, Вебер, Улльманн, Инголич, Лаймер, Баумгартнер (Хорват, 56), Вольф, Любичич (Любич, 46), Данзо (Якупович, 74), Грбич.
Россия U-21 – Максименко, Рассказов, Чернов, Лысов, Фомин, Жигулев (Гулиев, 80), Ахметов (Пантелеев, 85), Коновалов, Обляков (Мелкадзе, 46), Бакаев, Чалов.

Предупреждения: Любичич (22), Инголич (65), Жигулев (77), Вебер (77), Бакаев (88), Гулиев (88).
Теги: Сборная Австрии Сборная России
Сегодня, 20:56
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#2  Ninja   (Сегодня, 21:00)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Бушманов чёрт беспонтовый
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#1  hel  г. Екатеринбург (Сегодня, 20:57)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Про не выход - это к тренеру. Играть надо сильнейшими все матчи, а не пару только.


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БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
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