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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Денис Глушаков: встреча с фанатами? Да, это в моих планах
Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков подтвердил, что планирует провести встречу с фанатскими группировками московского клуба.
Ранее сообщалось, что капитан красно-белых является инициатором встречи: он хочет с глазу на глаз пообщаться с фанатами и услышать все их претензии в свой адрес.
"Да, это в моих планах. Простите, больше ничего сказать не могу", - цитирует Глушакова Sport24.
Ранее сообщалось, что капитан красно-белых является инициатором встречи: он хочет с глазу на глаз пообщаться с фанатами и услышать все их претензии в свой адрес.
"Да, это в моих планах. Простите, больше ничего сказать не могу", - цитирует Глушакова Sport24.
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