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Денис Глушаков: встреча с фанатами? Да, это в моих планах

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков подтвердил, что планирует провести встречу с фанатскими группировками московского клуба.

Ранее сообщалось, что капитан красно-белых является инициатором встречи: он хочет с глазу на глаз пообщаться с фанатами и услышать все их претензии в свой адрес.

"Да, это в моих планах. Простите, больше ничего сказать не могу", - цитирует Глушакова Sport24.
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 20:03
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(5)
#6  Riders1990  bunker (Сегодня, 21:13)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Это адекватно.Только разговор должны вести нормальные болельщики,а не Валера иди сюда пля.И задавать конкретные вопросы.


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Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
#5  ajax101  Москва (Сегодня, 20:29)
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  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Пригорает у Глушакова. Федун такой "косяк" не простит!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#4  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 20:18)
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  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Встреча с фанатами? Да тебя видеть никто не хочет...


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
#3  Barmaley   (Сегодня, 20:14)
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online

Цитата: sparwik53
Много же самогонки надо будет принести.

И несколько автобусов подогнать. гитара само сабой -испанская.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#2  sparwik53  Виктор (Сегодня, 20:12)
  • -2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Много же самогонки надо будет принести.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
#1  _strelez_  ростов (Сегодня, 20:09)
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  •  (7)
online

и ещё...!) и опять самая важная новость...! ) аплодирую стоя..!)
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
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