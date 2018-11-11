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Александр Григорян: матч ЦСКА - "Зенит" завершится вничью

Бывший главный тренер "Луча-Энергии" Александр Григорян поделился ожиданиями от матча 14-го тура РПЛ ЦСКА – "Зенит".

"Травма, полученная Фернандесом, поставит ЦСКА в неудобную ситуацию перед матчем с "Зенитом", причем она реально может повлиять на исход матча, поскольку Марио – не просто ключевой игрок для "армейцев", а футболист, который делает больше всех обостряющих передач, лидер. Хотя ЦСКА не удивишь. Мне, например, очень понравилось, как армейцы играли в меньшинстве против "Ромы": да, глотали контратаки, но создали очень много моментов. В прекрасной форме находятся пацаны. Что касается "Зенита", у них тоже потеря ключевого игрока – Дзюбы. Как ни крути, сегодня он системообразущий футболист для результата. Думаю, матч завершится вничью. Во всяком случае, это было бы логично. Придерживаюсь в прогнозе логики", - цитирует Григоряна "Рейтинг Букмекеров".
Теги: Григорян ЦСКА Зенит
Сегодня, 14:21
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