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ЦСКА стал первым российским клубом, набравшим 1000 очков в Премьер-лиге

Московский ЦСКА со счетом 2:0 обыграл на выезде грозненский "Ахмат"

Данная победа позволила ЦСКА преодолеть рубеж в 1000 набранных очков в истории Премьер-лиги.

Армейцы стали первой командой, которой покорилось это достижение.

Теги: ЦСКА Ахмат
Сегодня, 22:08
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#6  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 22:47)
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Болеет за:
«Факел»
а где доказательства?
И как считали? В 90-х одно время за победу 2 очка давали, а не 3 как сейчас.


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
#5  оптимист  чебоксары (Сегодня, 22:34)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Конек
сейчас у кого-то бомбанет laughing

Очконафты!!!)
Регистрация: 10.10.2009 [жалоба]
#4  molot327  Москва (Сегодня, 22:24)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Всех армейцев с юбилеем!!! blush

ЦСКА всегда будет ПЕРВЫМ!!!!


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Но ведь я - не агитатор, Я - потомственный кузнец.
Молот мне - так я любого в своего перекую.
Регистрация: 14.04.2010 [жалоба]
#3  лад  USSR (Сегодня, 22:17)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
ЦСКА
Короновать!
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#2  Лукоморье  Россия (Сегодня, 22:15)
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  •  (6)
Болеет за:
ЦСКА
Вот сейчас начнётся. Кто-то изойдет на навоз.


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Нагуляв за зиму сало, Сидят дятлы на дубах!
Диагноз - ромб головного мозга.
Регистрация: 3.11.2013 [жалоба]
#1  Конек   (Сегодня, 22:12)
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  •  (7)

сейчас у кого-то бомбанет laughing
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
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