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Андрей Червиченко: игроки "Спартака" после гола побежали обнимать Кононова, а стоило бежать и целовать арбитра

Андрей Червиченко: игроки "Спартака" после гола побежали обнимать Кононова, а стоило бежать и целовать арбитра Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Крыльев Советов" (3:1) в 15-м туре Премьер-Лиги.

- Об игре:

Ничего нового в игре "Спартака" не увидел. Если бы я не знал, что у команды поменялся главный тренер, то и не определил бы это, поскольку футбол команды не отличался от того, что был ещё 5-10 туров назад. Всё то же самое, никаких изменений.

Общекомандное празднование гола Луиза Адриано с главным тренером? Так они не того человека стали обнимать. После гола Лоренсо Мельгарехо всем игрокам "Спартака" нужно было обнимать и целовать арбитра. Они не тот объект для обожания выбрали. Честно говоря, позор вот так вот выигрывать у аутсайдера чемпионата при двух неназначенных пенальти. Эпизод с попаданием мяча в руку Зе Луиша - это вообще момент на 100%, а эпизод в конце с Рамилем Шейдаевым, скорее всего, тоже случился в штрафной "Спартака".

Интересно, что в этот раз скажет глава департамента судейства и инспектирования, как объяснят то, почему Владимир Москалёв просмотрел эти моменты на поле. Эпизод с Зе Луишем стал ключевым в матче, но вместо 2:0 в пользу гостей они начали переживать за неназначенный пенальти, потеряли концентрацию и получили два. Вот и всё. Очень некрасивое начало работы Кононова в "Спартаке", с душком.

- Об отношении болельщиков "Спартака" к Денису Глушакову:

Футболист выполняет свою работу, старается. Всех болельщиков обобщать не надо: речь об одной группе, которая имеет право высказывать своё мнение, но основная масса болельщиков, как я вижу, вообще не понимает в чём грех Глушакова. Если по игровым качествам этот футболист должен был выходить на поле - то он выходит на поле, таково решение тренера. А слушать кричащих на эмоциональных умозаключениях болельщиков - последнее дело. А идти у них на поводу и решать кто будет играть, а кто нет - ещё хуже чем последнее дело. Уж точно определять состав - это не их дело, это компетенция тренера.

- О предстоящем матче Лиги Европы против "Рапида":

Возможно, "Спартак" и обыграет австрийцев. Может, погода сыграет за команду, или настроение. Честно говоря, предсказывать тяжело, могут и хорошо сыграть, могут и проиграть. У "Спартака" сейчас нет такой стабильности, при которой уверенно можно было бы сказать, что команда не проиграет. Вот например сегодня, если бы у арбитра была совесть, то "Спартак" бы и "Крыльям" проиграл. По состоянию "красно-белых" в целом при Кононове можно будет делать какие-то выводы после игры с "Локомотивом", там арбитры не смогут себе позволить то, что сегодня позволили в матче с самарской командой.
Теги: Червиченко Кононов Спартак Крылья Советов
Сегодня, 17:14
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19
(10)
#19  jeck324  jeck324 (Сегодня, 18:27)
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online
Болеет за:
«Спартак»
citrus63,
Крысы помойные негодуют


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Странно, что сейчас в избытке всего, а до сих пор на планете есть бомжи.
Регистрация: 17.01.2016 [жалоба]
#18  михалыч_71   (Сегодня, 18:13)
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Червь свой высер сделал. Значит правильной дорогой идём товарищи! Всех с победой!!!
Регистрация: 12.06.2017 [жалоба]
#17  Сибирячок   (Сегодня, 18:03)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: citrus63
Свиньям переобуваться в воздухе не в первой. Офсайд у Корниленко миллиметровый, а вот игра рукой просто отлично видное нарушение на 100% пенальти.

Дебил самарский. Офсайда не бывает миллиметрового. Он либо есть, либо его нет.
А пенальти - это не всегда гол.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#16  Лечащий Врач  Аделаида (Сегодня, 18:02)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oksva
Друзей куча завизжала от радости , убогие объединились .

,кот Юри лизал яйца


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Добрый Доктор
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
#15  Брюзга  Рязань (Сегодня, 17:58)
  • +1
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"Душок" не от победы, а от тебя, червь бомжовый.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#14  oksva  Спб (Сегодня, 17:58)
  • -2
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online
Болеет за:
«Спартак»
Авторитет , кули . Чем удобен - цитируют только те , кому не выгоден результат конкретного матча . Просрал в очередной раз Спартак - всё хорошо . выиграл - происки врагов . Червячок удобен и цитируем только при поражениях Спартака , сегодня не получилось . Друзей куча завизжала от радости , убогие объединились .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
#13  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 17:56)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Ну от этого жирдяя другого комментария никто не ждёт.Он считает,что Спартаку подсуживали.Однако господин Жиртрестов хочу тебе напомнить,что первый гол Крылышек был забит из оффсайда ,игрочишку Башкирова надо было удалять уже в первом тайме,в крайнем случае в начале второго.Этого это "экспэрт" даже не видит.Одень очки придурь,если не видишь явного.
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#12  citrus63   Самара (Сегодня, 17:53)
  • +1
  •  (7)
Болеет за:
«Крылья Сов»
Свиньям переобуваться в воздухе не в первой. Офсайд у Корниленко миллиметровый, а вот игра рукой просто отлично видное нарушение на 100% пенальти.
Регистрация: 30.06.2018 [жалоба]
#11  Gotikaoleg   (Сегодня, 17:39)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
и никто не видит что не по правилам был забит гол - был вне игры игрок крыльев (Голова) и этой головой он забит. Так что умойтесь
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#10  Сибирячок   (Сегодня, 17:32)
  • -4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: utekay
они его до матча облизали

Так у тебя Блессинга была не одна? Ну ты орёл...
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#9  SPV 77  Брянск (Сегодня, 17:32)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Бедный Червиченко, как он еще не лопнул сегодня от досады
Регистрация: 14.03.2018 [жалоба]
#8  Сибирячок   (Сегодня, 17:32)
  • -1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Спартак»
Как хорошо, когда у Червиченко пукан на разрыв. Прямо бальзам на душу.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#7  Gotikaoleg   (Сегодня, 17:31)
  • -4
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
сколько убогих на сайте
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#6  utekay  Россия (Сегодня, 17:26)
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Зенит»
они его до матча облизали


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ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
#5  mitin1  Россия (Сегодня, 17:24)
  • -7
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
Как же я соскучился по стенаниям червя и иже с ним! Значит все нормализуется!
Регистрация: 18.04.2009 [жалоба]
#4  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 17:24)
  • -6
  •  (10)

А в чем Кононов виноват,что не назначили нам пендаль !? Мне игра понравилась ,а остальное нет смысла в данный момент обсуждать
.
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#3  Gotikaoleg   (Сегодня, 17:23)
  • -9
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
а что? Тебя нужно было целовать или
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#2  Гринч  СПб (Сегодня, 17:18)
  • +4
  •  (12)

За уши вытащили свиней.....кто? Судья.....


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Зенит
Барселона
Регистрация: 13.02.2017 [жалоба]
#1  Lana Del Andrey  Rostov-on-Don (Сегодня, 17:17)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Ростов»
Червь жжёт напалмом joy
Регистрация: 3.05.2014 [жалоба]
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