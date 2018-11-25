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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
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Андрей Червиченко: игроки "Спартака" после гола побежали обнимать Кононова, а стоило бежать и целовать арбитра
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал итоги игры "красно-белых" против "Крыльев Советов" (3:1) в 15-м туре Премьер-Лиги.
- Об игре:
Ничего нового в игре "Спартака" не увидел. Если бы я не знал, что у команды поменялся главный тренер, то и не определил бы это, поскольку футбол команды не отличался от того, что был ещё 5-10 туров назад. Всё то же самое, никаких изменений.
Общекомандное празднование гола Луиза Адриано с главным тренером? Так они не того человека стали обнимать. После гола Лоренсо Мельгарехо всем игрокам "Спартака" нужно было обнимать и целовать арбитра. Они не тот объект для обожания выбрали. Честно говоря, позор вот так вот выигрывать у аутсайдера чемпионата при двух неназначенных пенальти. Эпизод с попаданием мяча в руку Зе Луиша - это вообще момент на 100%, а эпизод в конце с Рамилем Шейдаевым, скорее всего, тоже случился в штрафной "Спартака".
Интересно, что в этот раз скажет глава департамента судейства и инспектирования, как объяснят то, почему Владимир Москалёв просмотрел эти моменты на поле. Эпизод с Зе Луишем стал ключевым в матче, но вместо 2:0 в пользу гостей они начали переживать за неназначенный пенальти, потеряли концентрацию и получили два. Вот и всё. Очень некрасивое начало работы Кононова в "Спартаке", с душком.
- Об отношении болельщиков "Спартака" к Денису Глушакову:
Футболист выполняет свою работу, старается. Всех болельщиков обобщать не надо: речь об одной группе, которая имеет право высказывать своё мнение, но основная масса болельщиков, как я вижу, вообще не понимает в чём грех Глушакова. Если по игровым качествам этот футболист должен был выходить на поле - то он выходит на поле, таково решение тренера. А слушать кричащих на эмоциональных умозаключениях болельщиков - последнее дело. А идти у них на поводу и решать кто будет играть, а кто нет - ещё хуже чем последнее дело. Уж точно определять состав - это не их дело, это компетенция тренера.
- О предстоящем матче Лиги Европы против "Рапида":
Возможно, "Спартак" и обыграет австрийцев. Может, погода сыграет за команду, или настроение. Честно говоря, предсказывать тяжело, могут и хорошо сыграть, могут и проиграть. У "Спартака" сейчас нет такой стабильности, при которой уверенно можно было бы сказать, что команда не проиграет. Вот например сегодня, если бы у арбитра была совесть, то "Спартак" бы и "Крыльям" проиграл. По состоянию "красно-белых" в целом при Кононове можно будет делать какие-то выводы после игры с "Локомотивом", там арбитры не смогут себе позволить то, что сегодня позволили в матче с самарской командой.
- Об игре:
Ничего нового в игре "Спартака" не увидел. Если бы я не знал, что у команды поменялся главный тренер, то и не определил бы это, поскольку футбол команды не отличался от того, что был ещё 5-10 туров назад. Всё то же самое, никаких изменений.
Общекомандное празднование гола Луиза Адриано с главным тренером? Так они не того человека стали обнимать. После гола Лоренсо Мельгарехо всем игрокам "Спартака" нужно было обнимать и целовать арбитра. Они не тот объект для обожания выбрали. Честно говоря, позор вот так вот выигрывать у аутсайдера чемпионата при двух неназначенных пенальти. Эпизод с попаданием мяча в руку Зе Луиша - это вообще момент на 100%, а эпизод в конце с Рамилем Шейдаевым, скорее всего, тоже случился в штрафной "Спартака".
Интересно, что в этот раз скажет глава департамента судейства и инспектирования, как объяснят то, почему Владимир Москалёв просмотрел эти моменты на поле. Эпизод с Зе Луишем стал ключевым в матче, но вместо 2:0 в пользу гостей они начали переживать за неназначенный пенальти, потеряли концентрацию и получили два. Вот и всё. Очень некрасивое начало работы Кононова в "Спартаке", с душком.
- Об отношении болельщиков "Спартака" к Денису Глушакову:
Футболист выполняет свою работу, старается. Всех болельщиков обобщать не надо: речь об одной группе, которая имеет право высказывать своё мнение, но основная масса болельщиков, как я вижу, вообще не понимает в чём грех Глушакова. Если по игровым качествам этот футболист должен был выходить на поле - то он выходит на поле, таково решение тренера. А слушать кричащих на эмоциональных умозаключениях болельщиков - последнее дело. А идти у них на поводу и решать кто будет играть, а кто нет - ещё хуже чем последнее дело. Уж точно определять состав - это не их дело, это компетенция тренера.
- О предстоящем матче Лиги Европы против "Рапида":
Возможно, "Спартак" и обыграет австрийцев. Может, погода сыграет за команду, или настроение. Честно говоря, предсказывать тяжело, могут и хорошо сыграть, могут и проиграть. У "Спартака" сейчас нет такой стабильности, при которой уверенно можно было бы сказать, что команда не проиграет. Вот например сегодня, если бы у арбитра была совесть, то "Спартак" бы и "Крыльям" проиграл. По состоянию "красно-белых" в целом при Кононове можно будет делать какие-то выводы после игры с "Локомотивом", там арбитры не смогут себе позволить то, что сегодня позволили в матче с самарской командой.
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