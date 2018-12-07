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Президент "Анжи" назвал сумму, полученную клубом авансом от РПЛ

Президент "Анжи" Осман Кадиев сообщил, что клуб получил средства от Российской премьер-лиги (РПЛ) в размере восьми миллионов рублей.

Ранее главный тренер команды Магомед Адиев рассказал, что клуб, испытывающий серьезные финансовые проблемы, получил авансовый платеж от лиги.

"Это деньги на пару месяцев вперед. Это не помощь. Просто клубы лиги пошли нам навстречу и лига выплатила нам деньги, в том числе и за телевизионные права на несколько месяцев вперед. Эта сумма составляет около восьми миллионов рублей", - цитирует Кадиева 360tv.ru
Теги: Анжи
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