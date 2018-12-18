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Юрист: Айртон был лучшим левым защитником прошлого чемпионата Бразилии, "Спартак" не прогадал

Бразильский футбольный юрист Диого Соуза прокомментировал переход защитника Айртона из "Флуминенсе" в «Спартак» за 7 миллионов евро.

"В прошлом сезоне Айртон значительно прибавил. Он был лучшим левым защитником во всем чемпионате. Он очень хорош в атаке, умеет делать нацеленные передачи, ассистирует партнерам. Но он должен прибавлять в оборонительных навыках.

Считаю, что "Спартак" не прогадал с этим переходом. Айртон сможет стать сильнее в России и пробиться в сборную Бразилии. У него есть потенциал для этого. В будущем "Спартак" может заработать много денег на Айртоне", – сказал Соуза.

Р-Спорт
Теги: Айртон Спартак
Сегодня, 14:47
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#5  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 15:15)
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Болеет за:
«Локомотив»

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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#4  Сибирячок   (Сегодня, 15:14)
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Болеет за:
«Спартак»
И Комбарову пришёл быстрый трындец. В Арсенал с Ребровым
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#3  Spartacus1971   (Сегодня, 15:14)
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Болеет за:
«Спартак»
Посмотрим,главное чтобы был не левый,а добротный левый защитник.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#2  лад  USSR (Сегодня, 15:11)
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Болеет за:
ЦСКА
Лучший левый защитник чемпионата Бразилии за 7 миллионов евро. Что-то тут не то.
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#1  sanyapytilin   (Сегодня, 14:57)
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Болеет за:
ЦСКА
А что думает бразильская повариха?


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
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