Юрист: Айртон был лучшим левым защитником прошлого чемпионата Бразилии, "Спартак" не прогадал

Бразильский футбольный юрист Диого Соуза прокомментировал переход защитника Айртона из "Флуминенсе" в «Спартак» за 7 миллионов евро."В прошлом сезоне Айртон значительно прибавил. Он был лучшим левым защитником во всем чемпионате. Он очень хорош в атаке, умеет делать нацеленные передачи, ассистирует партнерам. Но он должен прибавлять в оборонительных навыках.Считаю, что "Спартак" не прогадал с этим переходом. Айртон сможет стать сильнее в России и пробиться в сборную Бразилии. У него есть потенциал для этого. В будущем "Спартак" может заработать много денег на Айртоне", – сказал Соуза.