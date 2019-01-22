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Андрей Червиченко - о Лукасе Айртоне: очередной бразилец с непонятными перспективами

Бывший президент "Спартака" Андрей Червиченко поделился мнением о новичках красно-белых.

Если "Спартак" больше никого не купит этой зимой, то главным плюсом станет то, что клуб не потратит много денег владельца. Возвращение Гулиева – это неплохо, а вот переход Айртона для меня загадка – очередной бразилец с непонятными перспективами. Вообще все линии "Спартака", кроме вратарской, нуждаются в усилении. Но это должны быть качественные трансферы, а не приобретения для галочки", - цитируют Червиченко "Известия".
Теги: Спартак Червиченко Гулиев Айртон
Сегодня, 11:10
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#9  karfagen  Dresden (Сегодня, 12:00)
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Болеет за:
«Спартак»
не мукунка и ладно, а лучше ты и не привозил


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JEDEM DAS SEINE.
Регистрация: 14.02.2010 [жалоба]
#8  Gotikaoleg   (Сегодня, 11:57)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Blessing
Как раз вполне понятное решение, взяли, чтобы Роша не скучал, раскрыл свой талант. Рядом с соотечественником, это должно благотворно повлиять на его игру...., в понимании свиней, конечно.

Твое ПОНИМАНИЕ всем известно
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#7  Blessing  Спб (Сегодня, 11:55)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Как раз вполне понятное решение, взяли, чтобы Роша не скучал, раскрыл свой талант. Рядом с соотечественником, это должно благотворно повлиять на его игру...., в понимании свиней, конечно.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#6  Gotikaoleg   (Сегодня, 11:34)
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Болеет за:
«Спартак»
Был бы Месси он так же пел
Регистрация: 2.09.2018 [жалоба]
#5  Даден Баден   (Сегодня, 11:21)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Заморить, чтоль, червячка?


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Для запитера синий -временный цвет, а голубой - постоянный
Регистрация: 22.01.2019 [жалоба]
#4  афанасий  Воронежская обл. (Сегодня, 11:21)
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Болеет за:
«Факел»
Цитата: guns111
Как же он не любит Спартак))

Он всех не любит, просто журналисты у него только про Спартак всегда спрашивают


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Я не работаю на "Дожде", не проповедую верующим
Регистрация: 30.12.2009 [жалоба]
#3  valerman40  я уже у тебя за спиной (Сегодня, 11:17)
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Болеет за:
«Спартак»
guns111,
Трахнут жизнью, потому что не любим судьбою.
Регистрация: 2.08.2010 [жалоба]
#2  guns111  Выборг (Сегодня, 11:15)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Как же он не любит Спартак)) Будто его кто-то трахнул
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#1  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 11:12)
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Болеет за:
«Спартак»
Жирный червь


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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