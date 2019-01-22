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Агент Ингасона - об интересе ПАОК: никакой конкретики, клубы пока лишь общаются, ничего больше

Бьярки Гуннлаугссон, агент защитника "Ростова" Сверрира Ингасона, прокомментировал информацию о возможном переходе своего клиента в ПАОК.

Как сообщает to10.gr, клубы уже согласовали сделку, и Ингасон в ближайшее время прибудет в Грецию и подпишет контракт на четыре года с зарплатой в размере более 1 миллиона евро в год плюс бонусы.

"Ингасон и ПАОК? Клубы пока лишь общаются, ничего больше. Подробностей рассказать не могу", - отметил Гуннлаугссон.

Исландец выступает за "Ростов" с 2017 года. В текущем сезоне на его счету 17 матчей и 2 гола в чемпионате России.

"СЭ"
Теги: Ингасон Ростов ПАОК
Сегодня, 15:53
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