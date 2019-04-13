Россия РПЛ 2018/19
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Михаил Грушевский: Лапочкин абсолютно не маскирует своё негативное отношение к ЦСКА
Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Оренбурга" (2:3) в 23-м туре Премьер-Лиги.
Второе - работа судьи матча Сергея Лапочкина, и то, что он творил 90 минут, а также смехотворно добавленные 4 минуты - это воровство! Компетенция арбитра выявляется в том числе по добавленному времени к игре, и сегодня были длинные остановки во втором тайме, сделано в общей сложности 6 замен, а он добавляет 4 минуты... Не было ни одного матча ЦСКА, в котором Лапочкин отработал чисто.
Ранее он не увидел как игрок "Краснодара" попал бутсой в голову Витиньо, или придумывает пенальти в ворота "армейцев". С какой радостью он показал Фернандесу сегодня вторую жёлтую карточку? На каком основании показал первую? И почему лицо Лапочкина озарило такое счастье, когда он увидел возможность показать Марио второй "горчичник"? Это просто фантастика! Лапочкин абсолютно не маскирует своё негативное отношение к ЦСКА.
И удивителен выбор этого арбитра, ведь когда выбирали судью на минувшего дерби, говорили, что Безбородова и Левников ставить нельзя, поскольку "Зенит" заинтересованная сторона. Но уже в следующем туре на матч ЦСКА можно поставить арбитра из Санкт-Петербурга, который регулярно совершает результативные ошибки в пользу соперников "красно-синих". Молодцы! Жду оценки действий Лапочкина со стороны Александра Егорова, который наверняка расскажет о последовательных и правильных действиях судьи минувшей встречи.
Всё сказанное не перечёркивает заслуг "Оренбурга". Соперник хорошо воспользовался нашими ошибками, и к ним Лапочкин отношения не имеет, но он сделал всё для того, чтобы у ЦСКА были самые неприятные последствия в ходе встречи. И был бы это единичный случай... но Лапочкин уже неоднократно ошибался в пользу соперников "армейцев", и сегодня он был 12-м игроком и без него хорошо действовавшего "Оренбурга". Предвзятость арбитра была абсолютно очевидна.
Сейчас сложно говорить о борьбе за чемпионство. Надеюсь, мы будем бороться за прямую путёвку в Лигу чемпионов. ЦСКА будет бороться, и Лапочкины нас не остановят. Однако после минувшей встречи положение команды заметно осложнилось.