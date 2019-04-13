Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Краснодар
ЦСКА
Локомотив
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Рубин
Ахмат
Крылья Советов
Урал
Динамо
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 22 45
2 Краснодар 22 41
3 ЦСКА 23 40
4 Локомотив 22 39
5 Спартак 22 36
6 Оренбург 23 32
7 Ростов 22 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 22 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 22 24
14 Уфа 23 21
15 Анжи 22 19
16 Енисей 23 13
Сезон | Таблица | Календарь

Новости партнеров

Михаил Грушевский: Лапочкин абсолютно не маскирует своё негативное отношение к ЦСКА

Известный актёр, юморист и болельщик ЦСКА Михаил Грушевский в интервью для Rusfootball.info прокомментировал матч "армейцев" против "Оренбурга" (2:3) в 23-м туре Премьер-Лиги.

- Я бы разделил встречу на две неравных составляющих, - начал Грушевский. - Первое - хорошая игра "Оренбурга". Самоотверженная, играющая команда, сама забившая три мяча, использовав ошибки "армейцев". Команда заслуживает уважение за борьбу... они так бы с "Зенитом" играли, особенно во втором тайме... но это уже их дело с кем выкладываться, а с кем обозначать борьбу.

Второе - работа судьи матча Сергея Лапочкина, и то, что он творил 90 минут, а также смехотворно добавленные 4 минуты - это воровство! Компетенция арбитра выявляется в том числе по добавленному времени к игре, и сегодня были длинные остановки во втором тайме, сделано в общей сложности 6 замен, а он добавляет 4 минуты... Не было ни одного матча ЦСКА, в котором Лапочкин отработал чисто.

Ранее он не увидел как игрок "Краснодара" попал бутсой в голову Витиньо, или придумывает пенальти в ворота "армейцев". С какой радостью он показал Фернандесу сегодня вторую жёлтую карточку? На каком основании показал первую? И почему лицо Лапочкина озарило такое счастье, когда он увидел возможность показать Марио второй "горчичник"? Это просто фантастика! Лапочкин абсолютно не маскирует своё негативное отношение к ЦСКА.

И удивителен выбор этого арбитра, ведь когда выбирали судью на минувшего дерби, говорили, что Безбородова и Левников ставить нельзя, поскольку "Зенит" заинтересованная сторона. Но уже в следующем туре на матч ЦСКА можно поставить арбитра из Санкт-Петербурга, который регулярно совершает результативные ошибки в пользу соперников "красно-синих". Молодцы! Жду оценки действий Лапочкина со стороны Александра Егорова, который наверняка расскажет о последовательных и правильных действиях судьи минувшей встречи.

Всё сказанное не перечёркивает заслуг "Оренбурга". Соперник хорошо воспользовался нашими ошибками, и к ним Лапочкин отношения не имеет, но он сделал всё для того, чтобы у ЦСКА были самые неприятные последствия в ходе встречи. И был бы это единичный случай... но Лапочкин уже неоднократно ошибался в пользу соперников "армейцев", и сегодня он был 12-м игроком и без него хорошо действовавшего "Оренбурга". Предвзятость арбитра была абсолютно очевидна.

Сейчас сложно говорить о борьбе за чемпионство. Надеюсь, мы будем бороться за прямую путёвку в Лигу чемпионов. ЦСКА будет бороться, и Лапочкины нас не остановят. Однако после минувшей встречи положение команды заметно осложнилось.
Теги: Грушевский Лапочкин ЦСКА Оренбург
Сегодня, 17:26
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(7)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий
Футбол России в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама