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Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 23 42
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 23 40
5 Спартак 23 36
6 Ростов 23 35
7 Оренбург 23 32
8 Арсенал Тула 23 32
9 Рубин 23 30
10 Ахмат 23 30
11 Крылья Советов 23 27
12 Урал 23 27
13 Динамо 23 25
14 Уфа 23 21
15 Анжи 23 19
16 Енисей 23 13
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Американец, которого избил Гулиев, обратился к футболисту

Гражданин США Майк Коул в своем фэйсбуке написал открытое письмо хавбеку "Спартака" Аязу Гулиеву, который избил его в ходе конфликта на дороге.

"Я – тот самый американец (филолог по образованию), которого Аяз Гулиев ударил на днях на Краснопрудной улице. Меня зовут Майк. Не "Эли", не "Келли", даже не "Ямайки", хотя кажется теперь я знаю, как назвать свою первую дочь.

Сегодня я снова встретился с Аязом. Уже было понятно, что он иногда не может контролироваться, но по всей видимости у парня бьется сердце и есть совесть. Он еще молодой. Надеюсь, что наша встреча окажется переломной для него. Для меня она точно была переломной, хотя и в другом смысле.

Появилась возможность закончить эту мерзкую историю красиво, и мы ей воспользуемся. Мы вместе решили направить большую сумму благотворительному фонду в Республике Дагестан и столько же общественным организациям здесь в Москве. Одна из них помогает бездомным людям. Нельзя не заметить, что их много в Красносельском районе, где мы с Аязом познакомились, и что они страдают.

Я хочу выразить бесконечную благодарность всем, кто мне помог за последнюю неделю: свидетелям, которые дали салфетки и воду и оказали другую помощь (особенно женщине, которая поговорила с Аязом и успокоила его); Интерфаксу, моему работодателю, который меня умело поддерживал и защищал; и друзьям, которые просто поразили меня своей заботой. Правда, за эти дни я убедился лично, что, скажем так, не все российские институты работают так, как должны, но все равно, мое мнение о самих россиянах только улучшилось.

Пусть маленькая Ямайки вырастет в мире, в котором меньше драк между россиянами и американцами, пусть эти жалкие, ничтожные люди, называющие себя журналистами уйдут скорее с моей лестничной площадки.

Аяз, не разочаровывай меня!", - написал Коул на русском языке.
Теги: Гулиев
Вчера, 22:37
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17
(9)
#17  Alter ego   (Сегодня, 00:05)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Rovaniemy
Это все прекрасно. Но как быть с хамским наездом на пешеходном переходе?

За такое нужно наказывать все равно. И да -прав лишить. Иначе получается что если у тебя есть лишние 135000, то почему бы и не сломать кому нибудь нос, ведь их можно просто потом отдать и все, с точки зрения закона ты опять чист.
Регистрация: 17.05.2017 [жалоба]
#16  Сибирячок   (Вчера, 23:22)
  • -5
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: FC VOLGA
Гулиев сосунок ,а уже успел опозорить и свою команду и Россию перед иностранцем.

Ну да, а ты готов вылизать пятки америкосу? Чем иностранец то лучше россиянина?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#15  Rovaniemy  Санкт-Петербург (Вчера, 23:15)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Зенит»
Это все прекрасно. Но как быть с хамским наездом на пешеходном переходе?
Регистрация: 7.04.2019 [жалоба]
#14  ajax1012  Москва (Вчера, 23:00)
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Американец решил, что теперь жизнь у него удалась?
Регистрация: 30.01.2019 [жалоба]
#13  vermis_64  Санкт-Петербург (Вчера, 23:00)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: pfkegjbl 2
Про переломную встречу прикольнул. С юмором чувак. Вот как всегда, иностранцы больше наших заботятся о нашем народе. Свои бы в таких ситуациях даже не задумались бы о благотворительности.


Хорошие пиарщики у Спама. Неплохой заход на общественное мнение. Ведь прекрасный же человек?
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#12  FC VOLGA  Нижний Новгород (Вчера, 22:55)
  • +4
  •  (14)
Болеет за:
«Волга НН»
Гулиев сосунок ,а уже успел опозорить и свою команду и Россию перед иностранцем.
Регистрация: 28.12.2012 [жалоба]
#11  romario   (Вчера, 22:54)
  • -3
  •  (5)

Последние слова настораживают! Походу ему мало денег. Даёт намёк на большее. Как американец расчюхал, что бабки можно получить на сплющенной носопырке!
Регистрация: 17.04.2019 [жалоба]
#10  pfkegjbl 2  Мценск (Вчера, 22:54)
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Про переломную встречу прикольнул. С юмором чувак. Вот как всегда, иностранцы больше наших заботятся о нашем народе. Свои бы в таких ситуациях даже не задумались бы о благотворительности.


--------------------
Never cared for what they do
Never cared for what they know
But I know (с) Metallica
Регистрация: 3.05.2012 [жалоба]
#9  Lokoflesh  Third From The Sun (Вчера, 22:52)
  • 0
  •  (12)
Болеет за:
«Локомотив»
Вот так Гулиев неожиданно для себя и стал меценатом.
Гулиеву еще очень повезло с американцем, но прав его нужно будет лишить на годик, так лучше до мозгов дойдет.


--------------------
Believe LOKO (is reaL)

user пушкин - армейская прокладка
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#8  vermis_64  Санкт-Петербург (Вчера, 22:52)
  • -1
  •  (9)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ljubljana
Цитата: vermis_64
Цитата: ljubljana
а почему в дагестан? не очень красиво то выходит. по сути этот зарядил в нос, так еще и своему не самому бедному региону помог
в общем еще и героя России ему только остается дать


Он вообще то москвич. А папа - азербайджанец.

что еще хуже.таких москвичами считать


Как воспитали - такой и получился. Вид - зверек обыкновенный. Подвид - закавказский.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#7  Яamon   (Вчера, 22:52)
  • -2
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ljubljana
не перепутал. я не сказал богатый или еще чего.прочитай внимательнее.я сказал не самый бедный.

дагестан - нищий регион
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Вчера, 22:51)
  • -5
  •  (9)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вот как надо грязные свои дела решать, а не бычить и считать себя мессией, как Мамаево Кокорище.
А тут все довольны и все счастливы.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  ljubljana  Over here (Вчера, 22:49)
  • -1
  •  (9)

Цитата: vermis_64
Цитата: ljubljana
а почему в дагестан? не очень красиво то выходит. по сути этот зарядил в нос, так еще и своему не самому бедному региону помог
в общем еще и героя России ему только остается дать


Он вообще то москвич. А папа - азербайджанец.

что еще хуже.таких москвичами считать
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#4  vermis_64  Санкт-Петербург (Вчера, 22:48)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ljubljana
а почему в дагестан? не очень красиво то выходит. по сути этот зарядил в нос, так еще и своему не самому бедному региону помог
в общем еще и героя России ему только остается дать



Он вообще то москвич. А папа - азербайджанец.
Регистрация: 23.08.2016 [жалоба]
#3  ljubljana  Over here (Вчера, 22:47)
  • -1
  •  (11)

Цитата: Яamon
Цитата: ljubljana
своему не самому бедному региону помог

ты, видимо, дагестан с чечнёй перепутал

не перепутал. я не сказал богатый или еще чего.прочитай внимательнее.я сказал не самый бедный.
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
#2  Яamon   (Вчера, 22:46)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: ljubljana
своему не самому бедному региону помог

ты, видимо, дагестан с чечнёй перепутал
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
#1  ljubljana  Over here (Вчера, 22:45)
  • -2
  •  (12)

а почему в дагестан? не очень красиво то выходит. по сути этот зарядил в нос, так еще и своему не самому бедному региону помог
в общем еще и героя России ему только остается дать
Регистрация: 1.02.2016 [жалоба]
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