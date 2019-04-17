Американец, которого избил Гулиев, обратился к футболисту

Гражданин США Майк Коул в своем фэйсбуке написал открытое письмо хавбеку "Спартака" Аязу Гулиеву, который избил его в ходе конфликта на дороге."Я – тот самый американец (филолог по образованию), которого Аяз Гулиев ударил на днях на Краснопрудной улице. Меня зовут Майк. Не "Эли", не "Келли", даже не "Ямайки", хотя кажется теперь я знаю, как назвать свою первую дочь.Сегодня я снова встретился с Аязом. Уже было понятно, что он иногда не может контролироваться, но по всей видимости у парня бьется сердце и есть совесть. Он еще молодой. Надеюсь, что наша встреча окажется переломной для него. Для меня она точно была переломной, хотя и в другом смысле.Появилась возможность закончить эту мерзкую историю красиво, и мы ей воспользуемся. Мы вместе решили направить большую сумму благотворительному фонду в Республике Дагестан и столько же общественным организациям здесь в Москве. Одна из них помогает бездомным людям. Нельзя не заметить, что их много в Красносельском районе, где мы с Аязом познакомились, и что они страдают.Я хочу выразить бесконечную благодарность всем, кто мне помог за последнюю неделю: свидетелям, которые дали салфетки и воду и оказали другую помощь (особенно женщине, которая поговорила с Аязом и успокоила его); Интерфаксу, моему работодателю, который меня умело поддерживал и защищал; и друзьям, которые просто поразили меня своей заботой. Правда, за эти дни я убедился лично, что, скажем так, не все российские институты работают так, как должны, но все равно, мое мнение о самих россиянах только улучшилось.Пусть маленькая Ямайки вырастет в мире, в котором меньше драк между россиянами и американцами, пусть эти жалкие, ничтожные люди, называющие себя журналистами уйдут скорее с моей лестничной площадки.Аяз, не разочаровывай меня!", - написал Коул на русском языке.