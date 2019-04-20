Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
Зенит
Локомотив
Краснодар
ЦСКА
Спартак
Оренбург
Ростов
Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Урал
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 23 48
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 23 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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"Динамо" обыграло "Крылья Советов"

Чемпионат России

24 тур

"Динамо" – "Крылья Советов" 1:0

Гол: Панченко, 68

"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Юсупов (Соу, 77), Жоаозиньо, Теттех (Рыков, 88), Кардозу, Луценко (Панченко, 63), Марков. 

"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Шишкин, Самарджич, Рохель, Ананидзе (Ткачук, 76), Тимофеев, Мохаммед (Антон, 79), Зиньковский, Канунников, Шейдаев (Корниленко, 71).

Предупреждения: Юсупов, 17, Теттех, 21, Рабиу, 38, Панченко, 90+1
Сегодня, 18:29
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15
(2)
#15  Phil  Москва (Сегодня, 20:51)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Динамо» М
РостовПапа,
Да шёл бы ты лесом, без тебя разберемся, кому спасибо говорить. За колхозом своим лучше следи - у вас там сегодня, судя по всему, даже и рикошеты не помогли . .
Регистрация: 5.06.2017 [жалоба]
#14  FCD 1923  Истра (Сегодня, 20:36)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Динамо» М
Хоть так намучали- главное сейчас очки.
Регистрация: 19.10.2008 [жалоба]
#13  РостовПапа   (Сегодня, 19:25)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: Тень отца
Цитата: nofrills
обыграли то обыграли, но где игра ?

Состав посмотри. У нас Спартак-2 сильнее, полтора человека из основы могли бы играть в ПЛ - Шунин-Юсупов-Жоаозинье... Панченко. Да и все

Да уж куда там! Козлов за сборную России играл А Соу Тетех Евгеньев Марков Луценко? Динамо занимает 9 место в РПЛ по трансферной стоимости игроков
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
#12  Дмитрий71  Тула (Сегодня, 19:10)
  • -1
  •  (5)

это проклятье Арсенала ибо нех бросать команду Кононова это тоже касается)))))))
Регистрация: 27.04.2018 [жалоба]
#11  xxxxx  Клинсбург (Сегодня, 19:03)
  • -8
  •  (8)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: pivas
nofrills,
Согласен . Игры нет , а где ее взять с таким составом ?

Без обид.
В ФНЛ будет норм.
Жаль ,конечо, "Динамо" всё-таки))))))))))))).............


--------------------
Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
#10  pivas   (Сегодня, 18:57)
  • 0
  •  (6)

nofrills,
Согласен . Игры нет , а где ее взять с таким составом ?
Регистрация: 23.05.2016 [жалоба]
#9  Тень отца  У поганых болот (Сегодня, 18:45)
  • -2
  •  (10)
online

Цитата: nofrills
обыграли то обыграли, но где игра ?

Состав посмотри. У нас Спартак-2 сильнее, полтора человека из основы могли бы играть в ПЛ - Шунин-Юсупов-Жоаозинье... Панченко. Да и все


--------------------
Рядом светотень, хренотень. Местные, в общем.
Регистрация: 9.04.2019 [жалоба]
#8  styh  Советский Союз (Сегодня, 18:43)
  • 0
  •  (8)
Болеет за:
«Локомотив»
Цитата: бородач
Цитата: nofrills
обыграли то обыграли, но где игра ?


С победой-- куй с ней с игрой --на безрыбье и рак осетр-- 3 очка не пахнут ..а я уж и не надеялся...

С победой. Поздравляю Динамо.


--------------------
Ленин встал, развел руками..... Кули делать с дураками..
Регистрация: 27.12.2008 [жалоба]
#7  бородач  счётная палата (Сегодня, 18:41)
  • 0
  •  (10)
Болеет за:
«Динамо» М
Цитата: nofrills
обыграли то обыграли, но где игра ?


С победой-- куй с ней с игрой --на безрыбье и рак осетр-- 3 очка не пахнут ..а я уж и не надеялся...


--------------------
за динамо болеет не только столица--за динамо болеет вся граница...
Регистрация: 23.03.2012 [жалоба]
#6  РостовПапа   (Сегодня, 18:40)
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
«Ростов»
Цитата: nofrills
обыграли то обыграли, но где игра ?

Скажите спасибо Боженьке за рикошет
Регистрация: 18.05.2016 [жалоба]
#5  Бриг   (Сегодня, 18:37)
  • +1
  •  (7)
online
Болеет за:
«Краснодар»
Трудились обе команды,но выиграло Динамо.
Регистрация: 21.11.2016 [жалоба]
#4  xxxxx  Клинсбург (Сегодня, 18:36)
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Долгожданная для Динамо. Матч не видел, но думаю , что трудовая.
С победой!


--------------------
Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
#3  pivo69  Германия (Сегодня, 18:33)
  • +1
  •  (7)
online

Динамо с трудовой победой!
Божович сушил игру,сушил,да не
высушил...
Регистрация: 7.05.2010 [жалоба]
#2  Смотрящий  Москва (Сегодня, 18:33)
  • -1
  •  (11)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: nofrills
обыграли то обыграли, но где игра ?

В Химках)


--------------------
Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#1  nofrills  Москва (Сегодня, 18:29)
  • -2
  •  (10)
Болеет за:
«Динамо» М
обыграли то обыграли, но где игра ?
Регистрация: 18.11.2017 [жалоба]
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