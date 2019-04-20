Россия РПЛ 2018/19
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21:11
"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью (10)
"Локомотив" и ЦСКА сыграли вничью (10)
18:29
"Динамо" обыграло "Крылья Советов" (15)
"Динамо" обыграло "Крылья Советов" (15)
14:32
Защитник "Уфы" Никитин: не буду комментировать судейство. Причины поражения надо искать в себе
Защитник "Уфы" Никитин: не буду комментировать судейство. Причины поражения надо искать в себе
12:19
"Даже если б против них вышел Гитлер, я бы не был за них" - Уткин рассказал о самой нелюбимой команде (25)
"Даже если б против них вышел Гитлер, я бы не был за них" - Уткин рассказал о самой нелюбимой команде (25)
11:04
Федор Чалов: после поражения от "Оренбурга" нам надо реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой
Федор Чалов: после поражения от "Оренбурга" нам надо реабилитироваться перед болельщиками и перед самими собой
10:30
Валерий Рейнгольд: думаю, "Локомотив" и "Краснодар" победят своих соперников со счетом 2:0 (28)
Валерий Рейнгольд: думаю, "Локомотив" и "Краснодар" победят своих соперников со счетом 2:0 (28)
"Динамо" обыграло "Крылья Советов"
Чемпионат России
24 тур
"Динамо" – "Крылья Советов" 1:0
Гол: Панченко, 68
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Юсупов (Соу, 77), Жоаозиньо, Теттех (Рыков, 88), Кардозу, Луценко (Панченко, 63), Марков.
"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Шишкин, Самарджич, Рохель, Ананидзе (Ткачук, 76), Тимофеев, Мохаммед (Антон, 79), Зиньковский, Канунников, Шейдаев (Корниленко, 71).
Предупреждения: Юсупов, 17, Теттех, 21, Рабиу, 38, Панченко, 90+1
24 тур
"Динамо" – "Крылья Советов" 1:0
Гол: Панченко, 68
"Динамо": Шунин, Козлов, Морозов, Шуньич, Евгеньев, Юсупов (Соу, 77), Жоаозиньо, Теттех (Рыков, 88), Кардозу, Луценко (Панченко, 63), Марков.
"Крылья Советов": Рыжиков, Денисов, Шишкин, Самарджич, Рохель, Ананидзе (Ткачук, 76), Тимофеев, Мохаммед (Антон, 79), Зиньковский, Канунников, Шейдаев (Корниленко, 71).
Предупреждения: Юсупов, 17, Теттех, 21, Рабиу, 38, Панченко, 90+1
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