Никола Влашич: в первом тайме играли хорошо, во втором - бросили играть

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич подвёл итоги дерби с «Локомотивом» (1:1) в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги, передаёт корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.



- В первом тайме мы играли хорошо, во втором — закончили играть. У соперника было больше возможностей забить, и в концовке нас спас вратарь. Мы могли проиграть, в итоге сыграли вничью, но нам в любом случае нужно играть лучше.- Вы следите за нами весь год и знаете, что так происходит во многих матчах. Не знаю, в чём причина. Мы можем сказать, что у нас нет опыта, но нам надо быть лучше.- Каждой команде не хватало бы Марио. Он великолепный игрок. Но футбол — командная игра,мы не должны зависеть от одного игрока. Мы должны играть лучше и без него. В первом тайме мы больше контролировали игру и планировали продолжать владеть мячом. Но затем мы сели в защиту и у соперника появилось больше шансов.- Мы хотели победить в этом матче. В последние семь минут нас прижали, у соперника было несколько возможностей забить, но нам повезло. Нам нужно играть лучше, чтобы попасть в Лигу чемпионов, — сказал Влашич.