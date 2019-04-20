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ЦСКА
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Арсенал Тула
Ахмат
Рубин
Динамо
Крылья Советов
Урал
Уфа
Анжи
Енисей
Россия РПЛ 2018/19 
Россия: РПЛ 2018/19Англия: АПЛ 2018/19Франция: Лига 1 2018/19Испания: Ла Лига 2018/19Италия: Серия А 2018/19Германия: Бундеслига 1 2018/19Нидерланды: Эредивизи 2018/19Россия: ФНЛ 2018/19
# Команда И О
1 Зенит 24 51
2 Локомотив 24 43
3 Краснодар 24 42
4 ЦСКА 24 41
5 Спартак 23 36
6 Оренбург 24 35
7 Ростов 24 35
8 Арсенал Тула 24 35
9 Ахмат 24 33
10 Рубин 23 30
11 Динамо 24 28
12 Крылья Советов 24 27
13 Урал 23 27
14 Уфа 24 21
15 Анжи 24 19
16 Енисей 23 13
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Никола Влашич: в первом тайме играли хорошо, во втором - бросили играть

Полузащитник ЦСКА Никола Влашич подвёл итоги дерби с «Локомотивом» (1:1) в рамках 24-го тура Российской Премьер-Лиги, передаёт корреспондент Rusfootball.info Пётр Газин.

- В первом тайме мы играли хорошо, во втором — закончили играть. У соперника было больше возможностей забить, и в концовке нас спас вратарь. Мы могли проиграть, в итоге сыграли вничью, но нам в любом случае нужно играть лучше.

- Почему получились два таких разных тайма?

- Вы следите за нами весь год и знаете, что так происходит во многих матчах. Не знаю, в чём причина. Мы можем сказать, что у нас нет опыта, но нам надо быть лучше.

- Насколько игру ЦСКА изменила потеря Марио Фернандеса?

- Каждой команде не хватало бы Марио. Он великолепный игрок. Но футбол — командная игра,мы не должны зависеть от одного игрока. Мы должны играть лучше и без него. В первом тайме мы больше контролировали игру и планировали продолжать владеть мячом. Но затем мы сели в защиту и у соперника появилось больше шансов.

- Были согласны на ничью в концовке?

- Мы хотели победить в этом матче. В последние семь минут нас прижали, у соперника было несколько возможностей забить, но нам повезло. Нам нужно играть лучше, чтобы попасть в Лигу чемпионов, — сказал Влашич.
Теги: Влашич ЦСКА Локомотив
Вчера, 22:38
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3
(0)
#3  SuperGonzo   (Сегодня, 00:10)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Локомотив»
Скажем честно эта игра идёт нам в минусссссс. Это пистец. Если с Зиной еще можно говорить что ничья более менее, то это была наша победа и мы её потеряли ((( disappointed_relieved
Регистрация: 2.05.2012 [жалоба]
#2  лад  USSR (Вчера, 23:25)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ужасные концовки матчей случаются, к сожалению, часто в играх ЦСКА. Есть в чем улучшать игру.
Регистрация: 25.05.2018 [жалоба]
#1  hel  г. Екатеринбург (Вчера, 22:45)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Физики Вам не хватает, опыта и скорости.


--------------------
БОЛЕЮ ЗА ЦСКА!
Регистрация: 21.03.2009 [жалоба]
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